Νεότερη ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός υπήρξε προς τους φιλάθλους των Πειραιωτών για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Άρσεναλ.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού προς τους φιλάθλους του ενόψει Άρσεναλ επισημαίνει τα εξής:

Για τη 2η αγωνιστική του UEFA Champions League απέναντι στην Arsenal, που θα διεξαχθεί στο «Arsenal Stadium» την Τετάρτη 01/10/2025 στις 20:00 (τοπική ώρα), η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Σήμερα 29/09, από τις 16:00, εστάλησαν μέσω email τα QR codes των εισιτηρίων απ’ τη διεύθυνση [email protected] (παρακαλείστε να ελέγξετε και τα spam email σας).

Για να κατεβάσετε το εισιτήριό σας στο smartphone σας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Πατήστε στο κουμπί “Get your Ticket” για να αποκτήσετε το εισιτήριό σας για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Arsenal.

Αφού επιλέξετε το κουμπί «Get your Ticket», θα ανοίξει στον browser σας μια σελίδα που εμφανίζει δύο QR Codes:

Ένα για συσκευές Android και ένα για συσκευές iPhone.

Μπορείτε:

Να σαρώσετε (σκανάρετε) το κατάλληλο QR Code, ώστε να αποθηκεύσετε το εισιτήριό σας στη συσκευή σας, είτε να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο που βρίσκεται επάνω από κάθε QR Code.

Με αυτόν τον τρόπο το εισιτήριό σας θα προστεθεί απευθείας στο κινητό σας.

Λάβετε υπόψη ότι τα QR Codes είναι δυναμικά, δηλαδή δεν μπορείτε να τα τραβήξετε screenshot και να τα διατηρήσετε σε φωτογραφία.

Μην μοιραστείτε τον σύνδεσμο με κανέναν, καθώς το εισιτήριο μπορεί να κατέβει μόνο μία φορά σε ένα μόνο κινητό.

Μπορείτε να προσθέσετε το εισιτήριο σας ΜΟΝΟ στο Apple Wallet ως εισιτήριο NFC, είτε να το προσθέσετε ΜΟΝΟ στο Google Wallet ως NFC/περιστρεφόμενο barcode.

Τα εισιτήρια Apple μπορούν να μεταφορτωθούν μόνο σε μία συσκευή, ενώ τα εισιτήρια Google μπορούν να μεταφορτωθούν μόνο σε έναν λογαριασμό Google.

Παρακαλείσθε να κατεβάσετε τα εισιτήρια σας πριν από την άφιξή σας στο γήπεδο επειδή δημιουργούνται προβλήματα στην πρόσβαση στο ίντερνετ περιμετρικά του γηπέδου.

Προσοχή: Δεν γίνεται χρήση της Ελληνικής εφαρμογής Gov Wallet.

