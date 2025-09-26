Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε διευκρινιστική ανακοίνωση προς τους φιλάθλους του ως προς τα εισιτήρια του αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού αναφέρει τα εξής:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους για τα εξής, ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (1/10, 20:00 τοπική ώρα) με την Arsenal στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της league phase του UEFA Champions League:

Όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση στο «Arsenal Stadium» και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο Λονδίνο λόγω της προαναγγελθείσας 24ωρης απεργίας της ΑΔΕΔΥ, στην οποία ανακοινώθηκε ότι θα συμμετέχουν και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή των χρημάτων που διέθεσαν για τα εισιτήρια του αγώνα, στέλνοντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό κράτησης των εισιτηρίων τους στο [email protected] έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00.

Μετά το πέρας της προθεσμίας δεν θα μπορεί να γίνει ακύρωση των εισιτηρίων και επιστροφή των χρημάτων.

Υπάρχει και η δυνατότητα μεταβίβασης του εισιτηρίου έως την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, στέλνοντας στο [email protected] τον αριθμό κράτησης, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου του νέου κατόχου.