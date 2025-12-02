Ο Ρέτσος θα χάσει τους προσεχείς αγώνες του Ολυμπιακού ενώ οι Τσικίνιο και Ντάνιελ Ποντένσε έχουν τις πιθανότητές τους για την Καϊράτ.

Ο έμπειρος στόπερ λόγω της κατάστασης με τη θλάση του πρόκειται να λείψει από τους αγώνες με ΟΦΗ και Καϊράτ και ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο και ο κίνδυνος να επανέλθει με το νέο έτος στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Πειραιωτών. Προς ώρα πάντως για τον Παναγιώτη Ρέτσο τα δεδομένα αφορούν στο ότι θα λείψει από τα 2 επόμενα ματς του Ολυμπιακού.

Το κρίσιμο παιχνίδι σε επίπεδο Ευρώπης είναι αυτό με την Καϊράτ στις 9 Δεκεμβρίου στην Αστάνα (17.30). Σε αυτό το παιχνίδι σχετικά με τους υπόλοιπους τραυματίες οι Τσικίνιο και Ποντένσε έχουν τις πιθανότητές τους να είναι παρόντες με τον έμπειρο εξτρέμ των Πειραιωτών να είναι σε πιο καλή κατάσταση.

Τώρα ως προς τους άλλους παίκτες με θέματα τραυματισμών. Οι Μπιανκόν, Πιρόλα και Ταρέμι μπήκαν στην αποστολή για τον αγώνα Κυπέλλου με την Ελλάδα Σύρου και δεν είχε τεθεί έτσι και αλλιώς θέμα να μην προλάβουν τον αγώνα του Champions League την προσεχή Τρίτη.