Τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον Χρήστο Τζόλη για να ανοίξει το σκορ στο 5΄για τη Μπριζ, όταν εκτέλεσε δίπλα από το δοκάρι με την εστία στο... πιάτο.

Στα χνάρια του Βαγγέλη Παυλίδη λίγο έλειψε να βαδίσει ο Χρήστος Τζόλης πετυχαίνοντας γκολ στην πρεμιέρα του Champions League. Ο πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ ωστόσο δεν ήταν τόσο εύστοχος όσο ο επιθετικός της Μπενφίκα και σπατάλησε τεράστια ευκαιρία για τη Μπριζ να προηγηθεί νωρίς στον αγώνα απέναντι στη Μονακό. Συγκεκριμένα στο 5΄η μπάλα στρώθηκε στο ύψος του πέναλτι στα πόδια του Έλληνα εξτρέμ, ο οποίος ωστόσο σούταρε δίπλα από το δοκάρι και αστόχησε σε μια μονδική ευκαιρία.