Champions League: X factor ο Χάαλαντ στο Σίτι – Νάπολι, θα χρειαστεί τις… πτήσεις του Πόουπ η Νιούκαστλ κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες της Πέμπτης στο Champions League.

Η τρίτη πράξη της πρεμιέρας για την League Phase του Champions League παίζεται την Πέμπτη, με το πρόγραμμα να φιλοξενεί έξι συνολικά αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν αυτές μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι και Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα, με ώρα έναρξης τις 22:00.

Μετά από μια κακή σεζόν πέρσι και τον αποκλεισμό από την Αλ Χιλάλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, η Σίτι δεν έχει μπει καλά ούτε στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Σε τέσσερα ματς της Premier League έχει ήδη δύο ήττες (Τότεναμ, Μπράιτον), τη νίκη της πρεμιέρας κόντρα στη Γουλβς και το άνετο 3-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρόσφατο μεταξύ τους ντέρμπι.

Αποτέλεσμα που δίνει μια ψυχολογία για τη συνέχεια, ωστόσο δεν αποτελεί και σαφές δείγμα γραφής αφού η συμπολίτισσα είναι σε «κώμα» τα τελευταία χρόνια. Το υλικό της Σίτι είναι εξαιρετικό, η απόδοση της ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν είναι ανάλογη των περασμένων ετών, όταν και... τρομοκρατούσε τους αντιπάλους.

Η Νάπολι πανηγύρισε πέρσι τον τίτλο της Serie A μετά από μια τιτάνια μάχη με την Ίντερ. Και μοιάζει να μεταφέρει το μομέντουμ στην εκκίνηση της φετινής σεζόν, όπου μετράει 3/3 στο πρωτάθλημα κόντρα σε Σασουόλο, Κάλιαρι και Φιορεντίνα.

Ο Κόντε έχει βρει τα κουμπιά της αποτελεσματικότητας και οι «παρτενοπέι» αγωνίζονται με περίσσια αυτοπεποίθηση, συχνά «τρυπώντας» το αγωνιστικό τους ταβάνι. Οι αντοχές του ρόστερ πάντως θα δοκιμαστούν για τα καλά και είναι ένα ερώτημα ο βαθμός που η Νάπολι μπορεί να αντεπεξέλθει στα συνεχόμενα ματς εντός κι εκτός συνόρων.

Αναμέτρηση με κάμποσους αστάθμητους παράγοντες, κυρίως από πλευράς Σίτι. Οι «πολίτες» έχουν και την ποιότητα και το βάθος λύσεων, συχνά ωστόσο «πνίγονται» από το αίσθημα της ανωτερότητας. Η Νάπολι είναι καπάτσα και έχει τον τρόπο της, όμως ο βαθμός δυσκολίας στο Etihad είναι μεγαλύτερος από τον συνηθισμένο. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Να σκοράρει ο Χάαλαντ & Over 3,5 κάρτες σε απόδοση 7.70 στο Bet Builder της Stoiximan.

Σε αγγλικό έδαφος και το δεύτερο μεγάλο ματς της βραδιάς. Η Νιούκαστλ κέρδισε στις λεπτομέρειες τη μάχη της 5ης θέσης στην Premier League την περσινή σεζόν, είχε προβληματική εικόνα στην προετοιμασία (τέσσερις ήττες και δύο ισοπαλίες σε έξι φιλικά...) και ανάλογη είναι η συγκομιδή της στα τέσσερα πρώτα ματς πρωταθλήματος.

Ο Βόλτεμάντε αντικατέστησε τον Ίσακ που έφυγε για τη Λίβερπουλ και το γκολ του Γερμανού επί της Γουλβς υπέγραψε την πρώτη φετινή νίκη για τις «καρακάξες». Ο Χάου πάντως έχει πολύ καλό υλικό στα χέρια του και μένει να φανεί αν θα βρει τον τρόπο να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

Πρωταθλήτρια Ισπανίας την περσινή σεζόν η Μπαρτσελόνα, που ανεβάζει στροφές σιγά σιγά. Τρεις νίκες και μια ισοπαλία μετράει στη φετινή La Liga, με το πρόσφατο 6-0 επί της Βαλένθια να μαρτυρά και τη δυναμική που έχει μεσοεπιθετικά. Είναι απόλυτα ενδεικτικό πως Ραφίνια και Λεβαντόβσκι ήρθαν από τον... πάγκο και πέτυχαν τέσσερα τέρματα στο ματς.

Αστείρευτη ποιότητα, νιάτα, ενθουσιασμός, ταλέντο και εμπειρία είναι ένα εκρηκτικό μείγμα στη διάθεση του Φλικ και μοιραία ο στόχος της Μπαρτσελόνα είναι να κατακτήσει όποια διοργάνωση στην οποία συμμετέχει. Το μοναδικό ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να βρει ισορροπία ανάμεσα σε άμυνα και επίθεση όταν έρθουν τα κρίσιμα ματς.

Πολλά υποσχόμενη αναμέτρηση και ανοιχτή σε κάθε αποτέλεσμα. Η Νιούκαστλ έχει το «πακέτο» για να πρωταγωνιστήσει, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν αποδίδει ανάλογα με τις ικανότητες της. Και οι αποδόσεις που την καθιστούν έστω και οριακά σε ρόλο φαβορί δεν βγάζουν και πολύ νόημα.

Η Μπαρτσελόνα είναι «φωτιά» μπροστά, ανασταλτικά έχει τα θέματα της και συχνά μπαίνει σε μπελάδες. Το συνδυαστικό στοίχημα Χ ημίχρονο & Πόουπ 4+ αποκρούσεις & Under 5,5 οφσάιντ στο ματς σε απόδοση 6.60 στο Bet Builder της Stoiximan.

