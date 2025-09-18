Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Παναθηναϊκός - Παρτίζαν και οι υπόλοιπες «μάχες» του Champions League
Πλούσιο το σημερινό (18/9) τηλεοπτικό πρόγραμμα τόσο σε ποδόσφαιρο όσο και σε μπάσκετ.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αυστραλία, συμμετέχοντας στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», το οποίο φέτος διεξάγεται στη Μελβούρνη. Σήμερα το μεσημέρι, στις 12:30 ώρα Ελλάδας, οι Πράσινοι θα αναμετρηθούν με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον που θα προβληθεί ζωντανά από το ERT WORLD.
Στις 14:00 το καθημερινό ραντεβού με τους Galacticos, με τους Νίκο Αθανασίου, Κώστα Νικολακόπουλο και Γιώργο Τσακίρη να αναλύουν τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με τον συντονισμό του Κώστα Ψάρρα. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από το διαδικτυακό κανάλι του Gazzetta στο Youtube.
Η δράση συνεχίζεται και στο Champions League. Η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν στις 19:45 (Cosmote Sport 7). Την ίδια ώρα η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη φιλοξενεί τη Μονακό (Cosmote Sport 6).
Στις 22:00 ακολουθούν τα Άιντραχτ-Γαλατάσαραϊ (Cosmote Sport5), η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη παίζει κόντρα στην Καϊράτ (Cosmote Sport 4), η Νιούκαστλ αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (Cosmote Sport 3) και, τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι τίθεται αντιμέτωπη με τη Νάπολι στο «Έτιχαντ» (Cosmote Sport 2).
Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας
- Παναθηναϊκός - Παρτίζαν (12:30, ΕΡΤ World)
- Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν (19:45, Cosmote Sport 7)
- Μπριζ - Μονακό (22:00, Cosmote Sport 6)
- Σπόρτινγκ - Καϊράτ (22:00, Cosmote Sport 4)
- Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 3)
- Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι (22:00, Cosmote Sport 2)
