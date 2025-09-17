Μεντιλίμπαρ: «Η αντίπαλη άμυνα διάβασε καλά το παιχνίδι, έπρεπε να δείξουμε περισσότερα πράγματα»

Ο προπονητής του συλλόγου του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Πάφο στη League Phase του UEFA Champions League και το 0-0.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Βάσκος τεχνικός των «ερυθρόλευκων» στη συνέντευξη Τύπου έπειτα από το 0-0 απέναντ στην Πάφο:

- Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά αγχωμένος, ίσως περισσότερο ακόμη και από τον τελικό με τη Φιορεντίνα, συμφωνείτε με αυτήν την άποψη;

Δεν ξέρω αν οφείλεται ότι δεν ήμασταν στην ημέρα μας ή στο άγχος, αλλά μετά την αποβολή έπρεπε να δώσουμε περισσότερα πράγματα, να είμαστε πιο πιεστικοί, πιο γρήγοροι. Αφήσαμε αρκετές φορές την μπάλα και οι τελικές μας επιλογές δεν ήταν εύστοχες. Ο αντίπαλος ήταν καλός στην άμυνά του και για αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα.

- Είναι θέμα περισσότερο δημιουργίας ότι ο Ολυμπιακός δεν σκοράρει απέναντι σε τέτοιες ομάδες και ποια είναι η λύση σε αυτό;

Δεν ξέρουμε αν οφείλεται στη δική μας επιθετική λειτουργία, ή στην καλή αμυντική λειτουργία του αντιπάλου. δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα ματς Champions League με το ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη όλες οι ομάδες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό απ’ ότι κάνουν στα δικά τους πρωταθλήματα και είναι η καλύτερη διοργάνωση που υπάρχει από πολλά πρωταθλήματα. Οπότε θα πρέπει και εμείς να είμαστε πιο εύστοχοι στις δικές μας ευκαιρίες. Κατάφεραν να αντιδράσουν όταν έμειναν με παίκτη λιγότερο και μας δυσκόλεψαν αρκετά, έπρεπε να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο απ’ ότι κάνουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα.

- Αιφνιδιαστήκατε από τον αντίπαλο που αγωνίστηκε με τρεις αμυντικούς και πιστεύετε ότι στα επόμενα ματς του Champions League θα είστε καλύτερα επιθετικά;

Είναι η πρώτη φορά που έπαιξαν με τρεις αμυντικούς, αλλά αυτό δεν μας επηρέασε ιδιαίτερα, έχουμε αντιμετωπίσει και άλλες ομάδες με τρεις αμυντικούς. Η αντίπαλη άμυνα διάβασε καλά το παιχνίδι, έπρεπε να δείξουμε εμείς περισσότερα πράγματα στο γήπεδο. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και στο μέλλον να είμαστε καλύτεροι.

- Πιστεύετε ότι έλειψε ο Ζέλσον Μαρτίνς από τον Ολυμπιακό;

Είναι σημαντικός παίκτης και όλοι ξέρουν πόσο μας βοήθησε και πέρσι. Έχουμε δημιουργήσει όμως ένα ρόστερ το οποίο δεν πρέπει να επηρεάζεται από την απουσία κανενός παίκτη.

- Η Πάφος έχει δώσει ήδη έξι επίσημα ματς αυτού του επιπέδου και έχει περισσότερα δυνατά ματς από τον Ολυμπιακό, αυτό παίζει το ρόλο του;

Σίγουρα έδωσαν πολλά ματς και σημαντικά και ήταν μέσα στη διοργάνωση γιατί έπαιξαν προκριματικά. Αυτό τους βοήθησε αρκετά να μπουν μέσα στο παιχνίδι, δεν πρέπει όμως να το χρησιμοποιήσουμε αυτό, έχουμε δώσει και εμείς κάποια φιλικά υψηλού επιπέδου, έχουμε αγωνιστεί στο πρωτάθλημα και έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι για αυτόν τον σημαντικό αγώνα.