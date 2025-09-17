Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια με σόλο ενέργεια και τρομερό σουτ από το ύψος της περιοχής παραβίασε την εστία της Αταλάντα για το 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν στο 39΄.

Απέδειξε ξανά τον λόγο που στη Νάπολι του κόλλησαν το προσωνύμιο... Κβαραντόνα! Ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια το πήρε πάνω του με τρομερό σλάλομ που ξεκίνησε λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή κι αφού βρήκε το χώρο έξω από την περιοχή εκτέλεσε με δυνατό σουτ για να χαρίσει προβάδισμα με 2-0 στην Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Αταλάντα (39΄).