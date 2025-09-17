Η τοποθέτηση του ΠΑΟΚ μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό.

Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σκληρό μάθημα στη Λιβαδειά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για ντροπή και απαράδεκτη νοοτροπία, ενώ οι οπαδοί με τη λήξη αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μέσω των social media πήρε θέση για το κάζο στο ματς με τον Λεβαδειακό που κάνει δύσκολα τα πράγματα στο Κύπελλο από την αρχή. Οι Θεσσαλονικείς ευχαρίστησαν τους οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο και τόνισε ότι η επιλογή είναι να πάρουν το μάθημα και να προχωρήσουν.

Αναλυτικά το μήνυμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Ευχαριστούμε όλους τους φίλους του ΠΑΟΚ που ταξίδεψαν μέχρι τη Λιβαδειά και υποστήριξαν την ομάδα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, παρότι έβλεπαν ότι τίποτα δεν πήγαινε καλά.

Μετά από μια τόσο βαριά ήττα, η επιλογή είναι μια... Να πάρουμε το μάθημά μας και να προχωρήσουμε...».

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ