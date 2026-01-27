Πένθος και οδύνη στην Αλεξάνδρεια για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Στην Αλεξάνδρεια ο πόνος για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ είναι τεράστιος. Τρία από τα αετόπουλα που έφυγαν από τη ζωή κατάγονταν από την πόλη της Ημαθίας κιαι ταξίδευαν συχνά στο εξωτερικό για την αγαπημένη τους ομάδα.

Ο Δήμαρχος της Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης μίλησε στο Mega για το πως βιώνουν οι συμπολίτες του το τραγικό γεγονός.

«Πράγματι νέα παιδιά, πήγαν να θαυμάσουν την ομάδα τους. Το έκαναν συχνά. Ήταν οργανωμένα μέλη του συνδέσμου εδώ. Είναι πρωτόγνωρο αυτό που έζησα και είδα στους δρόμους της πόλης.

Τις συζητήσεις, πολύ κόσμο έξω από τον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Η θλίψη είναι μεγάλη. Ο πόνος είναι μεγάλος. Ώρα με την ώρα που το συνειδητοποιούν όλοι ο πόνος είναι μεγαλύτερος. Τα πράγματα γίνονται πιο άσχημα».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Δημάρχου Αλεξάνδρειας.