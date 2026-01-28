Ο Οργανισμός του ΠΑΟΚ και οι φίλαθλοί του βιώνουν πολύ δύσκολες στιγμές μετά την τραγωδία στην Ρουμανία. Ποια ήταν επόμενη κίνηση μερίδας φίλων του Δικεφάλου του Βορρά.

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ συνεχίζουν να περνούν πολύ δύσκολες ώρες έπειτα από τον θάνατο 7 φιλάθλων του αγαπημένου τους συλλόγου. Παράλληλα όμως δεν ήταν μόνο η κίνηση από τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ακύρωσαν όλες τις εκδρομές για τη Λιόν και κάλεσαν τον κόσμο της ομάδας, την Τετάρτη, στην Θύρα 4 της Τούμπας.

Υπήρξε και μία μεγάλη κινητοποίηση φίλων του ΠΑΟΚ, που με 4 πούλμαν έφτασαν στην Τιμισοάρα (και στην χώρα της Ρουμανίας φυσικά) για να βρεθούν στο νοσοκομείο της περιοχής και δίπλα στους τραυματίες φιλάθλους του Δικεφάλου του Βορρά. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ρουμανία πρόκειται για 200 φίλους του ΠΑΟΚ στο σύνολο που μετέβησαν στο συγκεκριμένο νοσοκομείο για να δείξουν και εμπράκτως ότι είναι δίπλα στους τραυματίες φιλάθλους και υποστηρικτές του συλλόγου.



