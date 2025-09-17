Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ εξέφρασαν την οργή τους με συνθήματα για την τεσσάρα από τον Λεβαδειακό.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποχώρησαν εκνευρισμένοι από το γήπεδο του Λεβαδειακού.

Η τραγική εμφάνιση της ομάδας τους και φυσικά η βαριά ήττα με 4-1 από τους Βοιωτούς προκάλεσαν την οργή του κόσμου. Με τη λήξη του αγώνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ κατευθύνθηκαν προς το μέρος των οπαδών κι αυτοί τους έκαναν χειρονομίες να φύγουν και τους αποδοκίμασαν έντονα.

Φώναζαν επίσης συνθήματα όπως «βαριά, βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα...».

Οι παίκτες αποχώρησαν φυσικά και πλέον όλοι στην ομάδα γνωρίζουν ότι πρέπει να βγάλουν αντίδραση στα επόμενα ματς.