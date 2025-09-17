Ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος ελληνικός σύλλογος που πήρε ευρωπαϊκό και θα γίνει και είναι καρμικό που θα είναι ο Νο1 που θα παίξει στη League Phase του Champions League. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ολυμπιακός με την κατάκτηση του Europa Conference League στο πρώτο εξάμηνο του κόουτς Μεντιλίμπαρ δεν έγινε μόνο η πρώτη ελληνική ομάδα που το κατάφερε αλλά αυτομάτως ανέβηκε και επίπεδο. Μετά το ιστορικό περσινό νταμπλ στα 100 χρόνια ζωής του φέτος θα είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που θα μετάσχει στη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπακός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει το μεγάλο ραντεβού του στα αστέρια και θέλει να είναι σοβαρός, συνεπής και πειθαρχημένος. Σε έναν θεσμό όπου έχει νικήσει ομάδες όπως τη Γιουβέντους, την Ατλέτικο Μαδρίτης, τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και όχι μόνο ξέρει το τι χρειάζεται. Γνωρίζει όλες τις δυσκολίες της διαδρομής αυτής και ότι για να βρίσκεσαι στην ελίτ πρέπει να ανταγωνίζεσαι με τους κορυφαίους. Και αυτό θα συμβεί τώρα. Η Πάφος χρειάζεται προφανώς μεγάλη προσοχή.

Παραδοσιακά οι κυπριακές ομάδες έχουν δείξει και αποδείξει πως είναι σκληρά... καρύδια και γενικά δεν τα παρατάνε εύκολα. Ο δε Ολυμπιακός του Βάσκου δεν θα αλλάξει προσέγγιση με το πρέσινγκ του ψηλά, τα τρεξίματά του αλλά και τη γενικότερη λογική που υπάρχει (στην εποχή Μεντιλίμπαρ). Οι απουσίες των Ζέλσον Μαρτίνς και Γιάρεμτσουκ φυσικά και δεν είναι μία καλή εξέλιξη αλλά από την άλλη την ιστορία την γράφουν πάντα οι παρόντες και στο ποδόσφαιρο δυστυχώς υπάρχουν και οι τραυματισμοί.

Το εναρκτήριο ματς θα είναι στο «σπίτι» του, στο Καραϊσκάκη, όπου ποντάρει πολλά

Το γήπεδο Καραϊσκάκη θα ζήσει πολύ σημαντικές στιγμές το βράδυ της Τετάρτης. Δεν θα είναι μόνο το κορεό που ετοιμάζει η Θύρα 7 αλλά είναι και το γενικότερο κλίμα και η ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός προφανώς και ποντάρει πολλά στους φιλάθλους του. Ο ίδιος ο Βάσκος τεχνικός είχε σταθεί στο περιθώριο της κλήρωσης της League Phase στη δυναμική της έδρας του Καραϊσκάκη.

Όπως και να το κάνουμε είναι αλλιώς για έναν παίκτη των Ερυθρόλευκων να παίζει εντός έδρας, όση στήριξη και να έχει μακριά από το γήπεδό του.

Το παιχνίδι αυτό με την Πάφο το περιμένει πως και πως ο κόσμος. Είναι άλλη και η αίσθηση του Champions League. Άλλη η αίγλη του και η αξία του ως θεσμός.

Άπαντες θέλουν και προσβλέπουν σε μία ιδανική αρχή. Είναι σπουδαίο το να θέλεις κάτι πολύ και να τα δώσεις όλα. Ένας Ολυμπιακός που στη League Phase θα έχει εντός εκτός από την Πάφο, την Αϊντχόφεν, τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.