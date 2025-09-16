Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ ήταν λογικό και επόμενο να μην απαντήσει ξεκάθαρα σε ερώτηση για την 11άδα του Ολυμπιακού με την Πάφο, για την οποία υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκδοχές.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι σαφές ότι έχει καταλήξει στους εκλεκτούς του για την 11άδα στον Ολυμπιακό, όπως επίσης ότι σχεδόν ποτέ δεν είναι ξεκάθαρος στις όποιες δοκιμές του στις προπονήσεις. Ο Ισπανός τεχνικός - που πολύ λογικά δεν έδωσε σαφή απάντηση στην ερώτηση που του τέθηκε για το βασικό σχήμα του αγώνα με την Πάφο - πήρε τις αποφάσεις του για την αποστολή, στην οποία θα βρίσκεται ο Ροντινέι μετά τις ενοχλήσεις που είχε έπειτα από ένα χτύπημα που δέχθηκε αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα ξεκινήσει.

Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο έμπειρος Πασχαλάκης και να θυμίσουμε εδώ ξανά (διότι αρκετός κόσμος δεν το θυμάται η αλήθεια είναι) πως ο Τζολάκης είναι εκτός λόγω της περσινής αποβολής του με τη Μπόντο. Στην άμυνα από τα αριστερά προς τα δεξιά σε πρώτο πλάνο θα είναι οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και Κοστίνια. Για τον άξονα τον πρώτο λόγο δείχνουν να έχουν οι Γκαρθία και Εσε, όμως υποψήφιοι είναι και ο Σιπιόνι αλλά και ο Μουζακίτης (περισσότερο ο Μουζακίτης). Πίσω από τον φορ Ελ Καμπί η βασική εκδοχή είναι με Τσικίνιο και από εκεί και πέρα υπάρχει μία τουλάχιστον εναλλακτική για τη γραμμή κρούσης των Πειραιωτών.

Η πρώτη εκδοχή για την τριάδα πίσω από τον Ελ Καμπί είναι με Ροντινέι (εφόσον είναι στο 100%) με έναν εκ των Στρεφέτσα - Ποντένσε στο άλλο άκρο και Τσικίνιο δεκάρι. Η άλλη εκδοχή είναι να τοποθετηθεί ο Ταρέμι πίσω από τον Ελ Καμπί και να βρεθεί στα... φτερά ο Τσικίνιο και άρα την άλλη θέση στους εξτρέμ να διεκδικούν οι Ποντένσε, Στρεφέτσα και Ροντινέι. Από πλευράς εξτρέμ υπάρχει και ο Πνευμονίδης στην αποστολή.

Θυμίζουμε την αποστολή

Γκολκίπερ: Πασχαλάκης, Κουράκλης και Έξαρχος

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Εσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ελ Καμπί και Ταρέμι