Η Άρσεναλ ξεκλείδωσε την άμυνα της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο 72΄του αγώνα, όταν ο Μαρτινέλι εκτέλεσε στο τετ-α-τετ τον Ουνάι Σιμόν για το 1-0 των Gunners.

Έλυσε τον γόρδιο δεσμό η Άρσεναλ και βρήκε τον τρόπο να παραβιάσει την εστία της καλά στημένης Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στο 72΄του αγώνα στο «Σαν Μαμές» οι Λονδρέζοι κύλησαν με ταχύτητα τη μπάλα προς την πλάτη της άμυνας των Βάσκων, με τον Μαρτινέλι να «τσιμπάει» τη μπάλα προ του Γκοροσάμπελ και να πλασάρει τον Ουνάι Σιμόν στο τετ-α-τετ για να δώσει το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 1-0.