Πασχαλάκης: «Δεν κοιτάζω τον κάθε θεσμό ξεχωριστά, ο στόχος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση»

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης που θα χριστεί βασικός στο Ολυμπιακός - Πάφος για 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League έκανε τις δηλώσεις του πριν τον αγώνα.

Απέναντι στην Πάφο θα βρεθεί ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (17/09) στις 19:45 στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 1η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Στη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα τους ποδοσφαιριστές των νταμπλούχων Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Ειδικότερα ο πορτιέρε, που θα είναι βασικός στον αγώνα λόγω της τιμωρίας του Τζολάκη από την αποβολή του πέρυσι, επε για:

Τα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη: Θεωρώ πως πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μέταλο και την ίδια αγωνιστική πειθαρχία, αλλά και να συνεχίσουμε να παρουσιαζόμαστε όλο και καλύτεροι από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Το ότι στα 36 του θα παίξει πρώτη φορά σε αυτή τη διοργάνωση: Έχω πολλά ματς στην Ευρώπη και δεν κάθομαι να κοιτάω τον κάθε θεσμό ξεχωριστά. Θα προσπαθήσω με την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Δεν περιμένω αυτό το ματς για να δώσω οδηγίες στους νεαρούς συμπαίκτες μου, δίνονται συνεχώς οδηγίες στις προπονήσεις καθημερινά.

Την Πάφο: Ο αντίπαλος είναι απαιτητικός και αξίζει τον σεβασμό μας και δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκεται εδώ σε αυτήν τη διοργάνωση. Θέλει σοβαρότητα ο αγώνας και θέλουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης, όπως θα κάνουμε με όλες τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε και με όλους τους αντιπάλους θα έχουμε τον ανάλογο σεβασμό.

Το τι θα ευχαριστήσει τους παίκτες στο τέλος της διαδικασίας της League Phase: Να περάσουμε στην επόμενη φάση, αυτός είναι ο στόχος και για αυτό δουλέψαμε στην προετοιμασία το καλοκαίρι η οποία ήταν δύσκολη και απαιτητική, σίγουρα θα είμαστε χαρούμενοι αν θα περάσουμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.