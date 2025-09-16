Μεντιλίμπαρ: «Δεν ξέρουμε έαν θα είναι έτοιμος ο Ροντινέι, με νοοτροπία νικητή σε όλα τα παιχνίδια»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέθεσε τις σκέψεις του σχετικά με την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με την Πάφο και όχι μόνο. Ειδικότερα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου για:
Για την προετοιμασία του αγώνα απέναντι στην Πάφο: «Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι κανονικά. Δεν υπάρχει διαφορά και δεν αλλάζει στο πώς προετοιμάζουμε το παιχνίδι σε σχέση με τα ματς του Πρωταθλήματος».
