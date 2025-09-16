Μεντιλίμπαρ: «Δεν ξέρουμε έαν θα είναι έτοιμος ο Ροντινέι, με νοοτροπία νικητή σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Ισπανός τεχνικός του Ολυμπιακού ανέλυσε το σκεπτικό του για το παιχνίδι με αντίπαλο την Πάφο ερωτώμενος και για τα προβλήματα τραυματισμών των Πειραιωτών.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέθεσε τις σκέψεις του σχετικά με την πρεμιέρα του Ολυμπιακού με την Πάφο και όχι μόνο. Ειδικότερα τόνισε στη συνέντευξη Τύπου για:

Για την προετοιμασία του αγώνα απέναντι στην Πάφο: «Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε το παιχνίδι κανονικά. Δεν υπάρχει διαφορά και δεν αλλάζει στο πώς προετοιμάζουμε το παιχνίδι σε σχέση με τα ματς του Πρωταθλήματος».

