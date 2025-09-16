Οι Galacticos live από το στούντιο του Gazzetta και η πρεμιέρα του Champions League στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Στις κορυφαίες μεταδόσεις της ημέρας (16/9) οι Galacticos! Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα με αποκαλύψεις για την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό, οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης, Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος παίζουν ξανά μπάλα στο YouTube στις 14:00 υπό τις οδηγίες του Κώστα Ψάρρα.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη σέντρα στο Champions League του 2025/26 φτάνει στο τέλος της! Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινάει σήμερα (16/9) με σπουδαίες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και ελληνική εκπροσώπηση.

Η αυλαία θα ανοίξει με το ματς μεταξύ Αθλέτικ Μπιλμπάο και Άρσεναλ (19:45) σε μετάδοση από την Cosmote Sport 6. Στις 22:00 έπονται τα παιχνίδι ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μαρσείγ (Cosmote Sport 2), αλλά και η σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ Γιουβέντους και Ντόρτμουντ (Cosmote Sport 3).

Τότεναμ και Βιγιαρεάλ είναι επίσης στο πρόγραμμα της ημέρας (Cosmote Sport 4), με την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη να αντιμετωπίζει στην Καραμπάγ επίσης στις 22:00 (Cosmote Sport 5). Τέλος, η Αϊντχόφεν υποδέχεται την Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ, σε απευθείας μετάδοση από την Cosmote Sport 7.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας: