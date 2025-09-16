70 χρόνια Champions League σε... αριθμούς: Τρόπαια, ρεκόρ και παικταράδες ξεδιπλώνονται μπροστά σου!

Το Champions League επιστρέφει και στην επέτειο των 70 χρόνων το Gazzetta σας παρουσιάζει τις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες που ενσαρκώνουν την ιστορία του θεσμού.

Τα αστέρια έχουν ξανά μάζωξη, το Champions League αρχίζει. Και η αυλαία ανοίγει με την λίγο πιο... γνώριμη φέτος League Phase! Αφού το ντεμπούτο της νέας φόρμουλας μας εξέπληξε για τα καλά την περσινή περίοδο και αναζωογόνησε τη διοργάνωση, φέτος επιστρέφει με ακόμη μεγαλύτερη ορμή. Κι εμείς είμαστε λίγο περισσότερο... υποψιασμένοι για το τί μας περιμένει.

Προτού ωστόσο ασχοληθούμε με το παρόν, η φετινή εκδοχή του Champions League μας δίνει μια καλή αφορμή για μια αναδρομή στο παρελθόν. Η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση άλλωστε συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής και το Gazzetta επιχειρεί να σας τα παρουσιάσει μέσα από αριθμούς, ρεκόρ και τρόπαια που ακολούθησαν μέσα στις δεκαετίες.

Από τις ομάδες που έχουν κυριαρχήσει στη διοργάνωση, μέχρι τους κορυφαίους αρχισκόρερ, ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των κορυφαίων στατιστικών κατηγοριών του Champions League με ονόματα, αριθμούς και πλούσια γραφήματα που ενσαρκώνουν έστω και λίγη από την ένδοξη ιστορία του.

Οι ομάδες που έχουν κατακτήσει το Champions League

15 κατακτήσεις

Ρεάλ Μαδρίτης

7 κατακτήσεις

Μίλαν

6 κατακτήσεις

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

5 κατακτήσεις

Μπαρτσελόνα

4 κατακτήσεις

Άγιαξ

3 κατακτήσεις

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ίντερ

2 κατακτήσεις

Τσέλσι

Μπενφίκα

Γιουβέντους

Νότιγχαμ Φόρεστ

Πόρτο

1 κατάκτηση

Σέλτικ

Αμβούργο

Στεάουα Βουκουρεστίου

Μαρσέιγ

Ντόρτμουντ

Φέγενορντ

Άστον Βίλα

Ερυθρός Αστέρας

Παρί Σεν Ζερμέν

Οι ομάδες που μετρούν σερί κατακτήσεις του Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

1956, 1957, 1958, 1959, 1960

2016, 2017, 2018

Μπενφίκα (Πορτογαλία)

1961, 1962

Ίντερ (Ιταλία)

1964, 1965

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)

1974, 1975, 1976

Λίβερπουλ (Αγγλία)

1977, 1978

Νότιγχαμ Φόρεστ (Αγγλία)

1979, 1980

Μίλαν (Ιταλία)

Οι ομάδες με τα περισσότερα ματς στο Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης 501 ματς Μπάγερν Μονάχου 402 ματς Μπαρτσελόνα 347 ματς Γιουβέντους 307 ματς Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 285 ματς Μπενφίκα 277 ματς Μίλαν 267 ματς Πόρτο 257 ματς Λίβερπουλ 240 ματς Ίντερ 218 ματς Άγιαξ 215 ματς Άρσεναλ 211 ματς Τσέλσι 197 ματς Ντόρτμουντ 191 ματς Ντινάμο Κιέβου 181 ματς Αϊντχόφεν 179 ματς Ατλέτικο Μαδρίτης 176 ματς Παρί Σεν Ζερμέν 168 ματς Σέλτικ 166 ματς Άντερλεχτ 158 ματς

Οι παίκτες με τις περισσότερες συμμετοχές στο Champions League

Κριστιάνο Ρονάλντο 183 ματς Ίκερ Κασίγιας 177 ματς Λιονέλ Μέσι 163 ματς Τόμας Μίλερ 163 ματς Καρίμ Μπενζεμά 152 ματς Τσάβι 151 ματς Τόνι Κρόος 151 ματς Μάνουελ Νόιερ 150 ματς Ραούλ 142 ματς Σέρχιο Ράμος 142 ματς Λούκα Μόντριτς 142 ματς

Οι δέκα κορυφαίοι σκόρερ του Champions League

Κριστιάνο Ρονάλντο 140 γκολ Λιονέλ Μέσι 129 γκολ Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 105 γκολ Καρίμ Μπενζεμά 90 γκολ Ραούλ 71 γκολ Τόμας Μίλερ 57 γκολ Ρουντ Φαν Νίστελροϊ 56 γκολ Κιλιάν Μπαπέ 55 γκολ Τιερί Ανρί 50 γκολ Έρλινγκ Χάαλαντ 49 γκολ Αλφρέδο Ντι Στέφανο 49 γκολ

Οι παίκτες με τις περισσότερες κατακτήσεις