Ολυμπιακός: Ο λόγος που έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Καμπελά
Ως γνωστόν και όπως ήδη έχει καταγραφεί σχετικά τα δεδομένα ως προς τη λίστα των Πειραιωτών για την Ευρώπη ανέδειξαν δύο μεταγραφές τους που δεν θα είναι σε αυτήν (Μάνσα και Καμπελά) ενώ off τέθηκε από μεσοεπιθετικούς εκτός από τον Καμπελά και ο Γιαζίτζι. Ένας βασικός λόγος που ο Γάλλος μεσοεπιθετικός κόπηκε είχε να κάνει με το ότι ο Μεντιλίμπαρ ήθελε υπεροπλία στους χαφ ως προς τη λίστα του.
Δείτε ΕπίσηςΕυρωπαϊκή λίστα Ολυμπιακού: Εκτός οι Μάνσα, Γιαζίτζι και Καμπελά για τη League Phase του Champions League
Ο Βάσκος τεχνικός ξέρει καλά πως ο άξονάς του θα περάσει δύσκολα σε τέτοιο επίπεδο, ήτοι σε αυτό της League Phase του Champions League, οπότε οι επιλογές του στα χαφ ήταν με Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτη (λίστα Β' Ακαδημία) και Λιατσικούρα (λίστα Β' Ακαδημία). Στο σύνολο επτά παίκτες, εκ των οποίων οι πέντε για τη λίστα Α'.
Η απόφαση αυτή στεναχώρησε - σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν - μάλιστα τον Μεντιλίμπαρ υπό την έννοια ότι έβλεπε την μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια του Καμπελά και τον επαγγελματισμό του και καταλαβαίνει πως τέτοιοι παίκτες ζουν για τα καλά για αυτά τα παιχνίδια. Με άλλα λόγια οι αποφάσεις για να μείνουν εκτός οι Μάνσα και Γιαζίτζι (και ενώ στην Τουρκία δεν έχουν σταματήσει τα σενάρια περί μεταγραφής του Τούρκου) ήταν σαφώς πιο εύκολες για τον Βάσκο προπονητή.
Η λίστα του Ολυμπιακού ανά θέσεις
- Γκολκίπερ: Τζολάκης, Πασχαλάκης και θα προστεθεί και 3ος γκολκίπερ από τη λίστα Β'
- Στόπερ: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ρέτσος και Πιρόλα
- Ακραία μπακ: Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι
- Μέσοι: Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτης (λίστα Β' Ακαδημία) και Λιατσικούρας (λίστα Β' Ακαδημία)
- Εξτρέμ: Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα και Πνευμονίδης (λίστα Β' Ακαδημία)
- Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.