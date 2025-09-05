Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε να... φορτώσει περισσότερο τον άξονά του και έβγαλε έτσι εκτός λίστας της League Phase του Champions League τον έμπειρο Γάλλο μεσοεπιθετικό.

Ως γνωστόν και όπως ήδη έχει καταγραφεί σχετικά τα δεδομένα ως προς τη λίστα των Πειραιωτών για την Ευρώπη ανέδειξαν δύο μεταγραφές τους που δεν θα είναι σε αυτήν (Μάνσα και Καμπελά) ενώ off τέθηκε από μεσοεπιθετικούς εκτός από τον Καμπελά και ο Γιαζίτζι. Ένας βασικός λόγος που ο Γάλλος μεσοεπιθετικός κόπηκε είχε να κάνει με το ότι ο Μεντιλίμπαρ ήθελε υπεροπλία στους χαφ ως προς τη λίστα του.

Ο Βάσκος τεχνικός ξέρει καλά πως ο άξονάς του θα περάσει δύσκολα σε τέτοιο επίπεδο, ήτοι σε αυτό της League Phase του Champions League, οπότε οι επιλογές του στα χαφ ήταν με Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτη (λίστα Β' Ακαδημία) και Λιατσικούρα (λίστα Β' Ακαδημία). Στο σύνολο επτά παίκτες, εκ των οποίων οι πέντε για τη λίστα Α'.

Η απόφαση αυτή στεναχώρησε - σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν - μάλιστα τον Μεντιλίμπαρ υπό την έννοια ότι έβλεπε την μεγάλη και σοβαρή προσπάθεια του Καμπελά και τον επαγγελματισμό του και καταλαβαίνει πως τέτοιοι παίκτες ζουν για τα καλά για αυτά τα παιχνίδια. Με άλλα λόγια οι αποφάσεις για να μείνουν εκτός οι Μάνσα και Γιαζίτζι (και ενώ στην Τουρκία δεν έχουν σταματήσει τα σενάρια περί μεταγραφής του Τούρκου) ήταν σαφώς πιο εύκολες για τον Βάσκο προπονητή.

Η λίστα του Ολυμπιακού ανά θέσεις