Η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τη συμμετοχή του στη League Phase του θεσμού του Champions League δεν έχει μέσα τον νεαρό στόπερ Μάνσα, τον Καμπελά αλλά και τον Γιαζίτζι.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την πρόκληση της League Phase του Champions League. Αρχής γενομένης από τις 17 Σεπτεμβρίου και τον πρώτο του χρονικά αγώνα με την Πάφο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τα δεδομένα ως προς τη λίστα των Πειραιωτών ανέδειξαν δύο μεταγραφές τους που δεν θα είναι σε αυτήν (Μάνσα και Καμπελά) ενώ off τέθηκε από μεσοεπιθετικούς εκτός από τον Καμπελά και ο Γιαζίτζι.

Στη λίστα της ομάδας του Ολυμπιακού για την Ευρώπη δεν είναι εντός λοιπόν ο Μάνσα και ο Γιαζίτζι, καθώς και ο Καμπελά. Θα υπάρξει προφανώς και ένας τρίτος γκολκίπερ που θα είναι στη λίστα Β'.

Αναλυτικά όσοι είναι σε αυτήν:

Ποντένσε

Ζέλσον Μαρτίνς

Μπιανκόν

Ροντινέι

Ελ Καμπί

Γκαρθία

Έσε

Καλογερόπουλος

Τσικίνιο

Κοστίνια

Μπρούνο

Ορτέγα

Πασχαλάκης

Πιρόλα

Ρέτσος

Ντιόγκο Νασιμέντο

Σιπιόνι

Στρεφέτσα

Ταρέμι

Τζολάκης

Γιάρεμτσουκ

Μουζακίτης (λίστα Β'΄-Ακαδημία)

Λιατσικούρας (λίστα Β' - Ακαδημία)

Πνευμονίδης (λίστα Β' - Ακαδημία)

Η υπόλοιπη λίστα Β' αναμένεται να δηλωθεί προσεχώς

