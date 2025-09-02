Ευρωπαϊκή λίστα Ολυμπιακού: Εκτός οι Μάνσα, Γιαζίτζι και Καμπελά για τη League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την πρόκληση της League Phase του Champions League. Αρχής γενομένης από τις 17 Σεπτεμβρίου και τον πρώτο του χρονικά αγώνα με την Πάφο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Τα δεδομένα ως προς τη λίστα των Πειραιωτών ανέδειξαν δύο μεταγραφές τους που δεν θα είναι σε αυτήν (Μάνσα και Καμπελά) ενώ off τέθηκε από μεσοεπιθετικούς εκτός από τον Καμπελά και ο Γιαζίτζι.
Στη λίστα της ομάδας του Ολυμπιακού για την Ευρώπη δεν είναι εντός λοιπόν ο Μάνσα και ο Γιαζίτζι, καθώς και ο Καμπελά. Θα υπάρξει προφανώς και ένας τρίτος γκολκίπερ που θα είναι στη λίστα Β'.
Αναλυτικά όσοι είναι σε αυτήν:
- Ποντένσε
- Ζέλσον Μαρτίνς
- Μπιανκόν
- Ροντινέι
- Ελ Καμπί
- Γκαρθία
- Έσε
- Καλογερόπουλος
- Τσικίνιο
- Κοστίνια
- Μπρούνο
- Ορτέγα
- Πασχαλάκης
- Πιρόλα
- Ρέτσος
- Ντιόγκο Νασιμέντο
- Σιπιόνι
- Στρεφέτσα
- Ταρέμι
- Τζολάκης
- Γιάρεμτσουκ
- Μουζακίτης (λίστα Β'΄-Ακαδημία)
- Λιατσικούρας (λίστα Β' - Ακαδημία)
- Πνευμονίδης (λίστα Β' - Ακαδημία)
- Η υπόλοιπη λίστα Β' αναμένεται να δηλωθεί προσεχώς
Η λίστα ανά θέσεις
- Γκολκίπερ: Τζολάκης, Πασχαλάκης και θα προστεθεί και 3ος γκολκίπερ από τη λίστα Β'
- Στόπερ: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ρέτσος και Πιρόλα
- Ακραία μπακ: Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγα και Μπρούνο Ονιεμαέτσι
- Μέσοι: Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Μουζακίτης (λίστα Β' Ακαδημία) και Λιατσικούρας (λίστα Β' Ακαδημία)
- Εξτρέμ: Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα και Πνευμονίδης (λίστα Β' Ακαδημία)
- Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
