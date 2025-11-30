Άγιαξ - Γκρόνινγκεν: Διακοπή λόγω ρίψης καπνογόνων στο γήπεδο (vid)

Μεγάλη καθυστέρηση στην αναμέτρησης Άγιαξ - Γκρόνινγκεν προκάλεσαν εκατοντάδες βεγγαλικά των οπαδών του Αίαντα που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη συνοπαδού τους.

Η αναμέτρηση του Άγιαξ με την Γκρόνινγκεν για την 14η αγωνιστική της Eredivisie διεκόπη στο 7ο λεπτό. Οι φίλαθλοι του Αίαντα άναψαν εκατοντάδες καπνογόνα και πέταξαν βεγγαλικά εντός του αγωνιστικού χώρου, θέλοντας να τιμήσουν έτσι τη μνήμη συνοπαδού τους που έφυγε από τη ζωή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική, με τον διαιτητή να στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η διακοπή διήρκησε πάνω από μισή ώρα, όσο χρειάστηκε για να καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος από τον καπνό. Παρ' όλα αυτά, και ενώ το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι, μερίδα οπαδών συνέχισε να ρίχνουν πυροτεχνήματα μέσα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα οι ομάδες να μπουν και πάλι στα αποδυτήρια!

