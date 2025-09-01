Η πρόβλεψη του υπερυπολογιστή για την θέση που θα τερματίσει ο Ολυμπιακός στο Stage του Champions League.

Στους ρυθμούς Champions League μπαίνει σιγά σιγά ο Ολυμπιακός μετά και την κλήρωση της Πέμπτης που του έφερε ως αντιπάλους της Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Άγιαξ, Μπάγερ Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Καϊράτ και Πάφο. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» με το... καλημέρα άρχισαν τις εκτιμήσεις για το που θα τερματίσει η αγαπημένη τους, με την ελπίδα να συνεχιστεί η εφετινή ευρωπαϊκή περιπέτεια και μετά τον Ιανουάριο.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η Marca, ο υπερυπολογιστής της Opta ανέλυσε τα δεδομένα και έβγαλε τους αναμενόμενους βαθμούς (XPTS), φτιάχνοντας την δική του τελική βαθμολογία στο League Stage της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης...

Φυσικά από αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ολυμπιακός, ο οποίος σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, θα δώσει... μάχη προκειμένου να μπει στα Play Offs του Champions League.

Η βαθμολογία του Champions League

Λίβερπουλ (17.03 XPTS) Άρσεναλ (16.92 XPTS) Μάντσεστερ Σίτι (15.62 XPTS) Τσέλσι (14.79 XPTS) Βαρκελώνη (14.70 XPTS) Παρί Σεν Ζερμέν (14.49 XPTS) Ρεάλ Μαδρίτης (14.31 XPTS) Ίντερ (13.76 XPTS) Τότεναμ (12.82 XPTS) Νιούκαστλ (12.57 XPTS) Μπάγερν Μονάχου (12.52 XPTS) Μπενφίκα (12.24 XPTS) Νάπολη (11.81 XPTS) Σπόρτινγκ Πορτογαλίας (11.76 XPTS) Μπορούσια Ντόρτμουντ (11.40 XPTS) Βιγιαρεάλ (11.21 XPTS) Γιουβέντους (11.19 XPTS) Αταλάντα (11.17 XPTS) Μπριζ (11.04 XPTS) Ατλέτικο Μαδρίτης (10.68 XPTS) PSV (10.20) Μπάγερ Λεβερκούζεν (9.99 XPTS) Μονακό (9.97 XPTS) Αθλέτικ (9.58 XPTS) Ουνιόν Saint-Gilloise (9,52 XPTS) Ολυμπιακός (9.49 XPTS) Γαλατασαράι (9.38 XPTS) Κοπεγχάγη (9,04 XPTS) Άιντραχτ (9.01 XPTS) Πάφος (8.62 XPTS) Ολιμπίκ Μαρσέιγ (8.38 XPTS) Άγιαξ (8.28 XPTS) Σλάβια Πράγας (7.47 XPTS) Μπόντο/Γκλιμτ (7.37 XPTS) Καραμπάγκ (5,56 XPTS) Καϊράτ Αλμάτι (3,49 XPTS)

