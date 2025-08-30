Ολυμπιακός: Οι αντίπαλοι και το πρόγραμμα στο φετινό Youth League
Γνωστοί έγιναν οι έξι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο φετινό Youth League, το οποίο κάνει σέντρα μαζί με το Champions League, στις 16 Σεπτεμβρίου. Όπως είναι γνωστό και βάσει κανονισμών, οι Νέοι των «ερυθρόλευκων» ακολουθούν το πρόγραμμα της πρώτης ομάδας, μέχρι την 6η αγωνιστική.
Επομένως, οι αντίπαλοι των... πιτσιρικάδων των Πειραιωτών είναι οι Πάφος, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης και Καϊράτ, με το καλεντάρι ίδιο με αυτό της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.
Θυμίζουμε πως την περασμένοι σεζόν οι Νέοι του Ολυμπιακού έφτασαν μέχρι την «οκτάδα» της διοργάνωσης, ενώ τη σεζόν 2023-2024 έγραψαν ιστορία, κατακτώντας το τρόπαιο.
Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Youth League
- 17 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακός - Πάφος (πρεμιέρα Youth League)
- 1 Οκτωβρίου, Άρσεναλ - Ολυμπιακός (2η αγωνιστική)
- 21 Οκτωβρίου, Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός (3η αγωνιστική)
- 4 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν (4η αγωνιστική)
- 26 Νοεμβρίου, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης (5η αγωνιστική)
- 9 Δεκεμβρίου, Καϊράτ - Ολυμπιακός (6η αγωνιστική)
✨ 𝗗𝗥𝗔𝗪: Η κλήρωση των Νέων του Ολυμπιακού στο UEFA Youth League! 🔴⚪️— Olympiacos FC Academy (@olyfcacademy) August 30, 2025
👉 Περισσότερα στο 𝗼𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗰𝗼𝘀.𝗼𝗿𝗴 / https://t.co/OLvAZv1tiF#Olympiacos #OlympiacosU19 #OlympiacosFCAcademy #UYL #Draw pic.twitter.com/EJd9JhIVa5
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.