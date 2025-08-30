Οι Πειραιώτες έμαθαν τις έξι αντίπαλες ομάδες αλλά και το πρόγραμμα των αγώνων τους, για τη φετινή παρουσία στο UEFA Youth League.

Γνωστοί έγιναν οι έξι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στο φετινό Youth League, το οποίο κάνει σέντρα μαζί με το Champions League, στις 16 Σεπτεμβρίου. Όπως είναι γνωστό και βάσει κανονισμών, οι Νέοι των «ερυθρόλευκων» ακολουθούν το πρόγραμμα της πρώτης ομάδας, μέχρι την 6η αγωνιστική.

Επομένως, οι αντίπαλοι των... πιτσιρικάδων των Πειραιωτών είναι οι Πάφος, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Αϊντχόφεν, Ρεάλ Μαδρίτης και Καϊράτ, με το καλεντάρι ίδιο με αυτό της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

Θυμίζουμε πως την περασμένοι σεζόν οι Νέοι του Ολυμπιακού έφτασαν μέχρι την «οκτάδα» της διοργάνωσης, ενώ τη σεζόν 2023-2024 έγραψαν ιστορία, κατακτώντας το τρόπαιο.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Youth League