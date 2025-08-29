Ο Δημήτρης Τομαράς γράφει στο blog του στο Gazzetta για μία κλήρωση που κανείς δεν την περίμενε εύκολη και που θα δοκιμάσει αγωνιστικά τους παίκτες του Ολυμπιακού αλλά αποτελεί και υπέρτατη πρόκληση.

Μέρες τώρα οι συζητήσεις έδιναν και έπαιρναν για τα γκρουπ δυναμικότητας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Τα κοίταζαν άπαντες ξανά και ξανά και με το... ζόρι να έβγαζαν 5-6 σαφώς πιο βατές ομάδες. Παρακολουθώντας από την άλλη την κλήρωση της League Phase του Champions League για τον Ολυμπιακό η αλήθεια είναι πως όταν βλέπεις back to back Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα αρχίζεις να νιώθεις λίγο κάπως. Όπως είπε και ο Βάσκος προπονητής των Ερυθρόλευκων έμειναν άφωνοι.

Βλέποντας στη συνέχεια της κλήρωσης έρχεται μία ηρεμία και το κλείσιμο σίγουρα ήταν θετικό με την Πάφο και την Καϊράτ παρότι σε έναν τέτοιον θεσμό δεν υποτιμά κανείς κανέναν ή γενικότερα δεν πρέπει να το κάνει (εάν τυχόν έχει περάσει από το μυαλό κάποιας ομάδας). Οι νταμπλούχοι Ελλάδας εάν βγάλουμε εκτός τα ματς με τις 2 ισπανικές ομάδες όλες τις άλλες αντιπάλους μπορούν να τις... χτυπήσουν για τα καλά αγωνιστικά.

Κατά τα άλλα σε ένα ρόστερ που έχει ακόμα πράγματα προς διαμόρφωση (με τον ίδιο τον πρόεδρο του συλλόγου, Βαγγέλη Μαρινάκη, να στέκεται στο σκέλος της ενίσχυσης για στόπερ, εξτρέμ και ίσως και φορ) το να παίξει ένας παίκτης του Ολυμπιακού ματς απέναντι σε μεγαθήρια όπως η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα είναι όνειρο ζωής. Υπάρχουν στο παρελθόν παίκτες των Πειραιωτών που το έχουν ζήσει αυτό. Ήτοι αγώνες με Ρεάλ αλλά και με τη Μπαρτσελόνα.

Τώρα ήρθε η σειρά άλλων παιδιών να το βιώσουν. Είναι το απόλυτο όνειρο, η απόλυτη πρόκληση αλλά και μία μεγάλη αγωνιστική ευθύνη σε μία διοργάνωση άλλης κλάσης. Άλλου επιπέδου που δεν έχει καμία μα καμία σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι αυτό που λέμε μία εμπειρία στο μάξιμουμ για όλους: ομάδα αλλά και κόσμο.

Τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ εγώ τις χάρηκα

Είδα μεταξύ άλλων σχόλια τόσο στο Gazzetta όσο και γενικότερα περί της δήλωσης του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την προσέγγισή του για τους αγώνες με τη Ρεάλ και τη Μπαρτσελόνα και πως δεν θα αλλάξει τη λογική του και την πίεση ψηλά. Σχόλια που είχαν να κάνουν με το ότι οι Ερυθρόλευκοι σε τέτοιους αγώνες καλούνται να είναι πιο... συντηρητικοί ως προς την τακτική τους στο γήπεδο. Όχι δεν είναι πως ο Βάσκος δεν καταλαβαίνει τις πολύ μεγάλες δυσκολίες σε τέτοιους αγώνες.

Είναι πως τονίζει πως αυτό είναι το στιλ και το προφίλ του και αυτό που παίζει η ομάδα του και δεν θα το αλλάξει για κανέναν αντίπαλο. Προσωπικά τον χαίρομαι τον Μεντιλίμπαρ σχεδόν κάθε φορά που μιλάει. Είναι ειλικρινής, σοβαρός, αντιλαμβάνεται το μέγεθος του Ολυμπιακού και την ευθύνη του να κοουτσάρει μία τέτοια ομάδα και δεν επαναπαύεται στα όσα κατάφερε στο παρελθόν με τον πειραϊκό σύλλογο. Ώρα για τα... αστέρια λοιπόν. Ο Ολυμπιακός κέρδισε επάξια το δικαίωμα να είναι εκεί. Το αξίζει πέρα ως πέρα. Και τώρα καλείται να βγάλει τον καλύτερο δυνατό εαυτό του σε όλες αυτές τις... μάχες που τον περιμένουν.