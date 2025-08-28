Μεντιλίμπαρ σε ερώτηση για Ρεάλ και Μπαρτσελόνα: «Έχω παίξει απέναντί τους πάντα με τον ίδιο τρόπο»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στη COSMOTE TV τόνισε μεταξύ άλλων για:
Το εάν για αυτόν είναι έξτρα κίνητρο το να ποίξει με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερο κίνητρο στο Champions League. Όταν μπαίνεις σε τέτοια ατμόσφαιρα και σε τόσο σημαντικό αγώνα. Όποιος αντίπαλος και εάν σου τύχει πάντα θα έχεις κίνητρο.
Το εάν θα επιμείνει στο να πιέσει ψηλά στα ματς με Ρεάλ και Μπαρσελόνα: Δεν ξέρω να παίζω αλλιώς. Δεν έχω την ικανότητα να αλλάξω. Έχω παίξει απέναντι σε Ρεάλ και Μπαρτσελόνα και πάντα έπαιζα με τον ίδιο τρόπο.
