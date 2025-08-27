Βαθμολογία UEFA: Η πρωτάρα Μπόντο... άγχωσε την Ελλάδα, πλησιάζει επικίνδυνα η Νορβηγία

Η παρθενική συμμετοχή της Μπόντο στο Champions League βοήθησε τη Νορβηγία να κάνει το άλμα στη βαθμολογία της UEFA, με την Ελλάδα να νιώθει την... ανάσα των Σκανδιναβών.

Σε βραδιά για... πρωτάρηδες εξελίχθηκε η αποψινή στο Champions League, με τις Μπόντο, Καϊράτ και Πάφο να μπαίνουν για πρώτη φορά στη League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Και μπορεί τα ποδοσφαιρικά παραμύθια και οι ιστορίες των αουτσάιντερ να είναι πάντα ευπρόσδεκτες, αλλά εν προκειμένω μια «σταχτοπούτα» έκανε ζημιά στην Ελλάδα.

Η πρόκριση της Μπόντο συγκεκριμένα βοήθησε τη Νορβηγία να κάνει άλμα στη βαθμολογία της UEFA και πλησίασε επικίνδυνα τη χώρα μας! Ειδικότερα οι Σκανδιναβοί ανέβηκαν στους 36.487 βαθμούς από τη 12η θέση, τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται στην 11η θέση με συγκομιδή 37.012 πόντων.

Την ίδια ώρα χάρη στην ιστορική πρόκριση της Πάφου στη League Phase του Champions League, η Κύπρος ανέβηκε στην 17η θέση του ranking, αφήνοντας πίσω Σκωτία και Σουηδία με σύνολο 28.787 βαθμών.

Βαθμολογία UEFA