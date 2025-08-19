Ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός έφτιαξε τα 2 γκολ της Μπριζ με τη Ρέιντζερς στο ματς των 2 ομάδων στο Champions League.

Μόλις στο 3ο λεπτό ο Τζόλης από μία φάση που έμοιαζε... σκοτωμένη έστειλε τη μπάλα μπροστά και με δύναμη με τον Βέρμαντ με εξαιρεικό τελείωμα να κάνει το 0-1 για τη Μπριζ απέναντι στη Ρέιντζερς. Στο 7ο από δικό του κόρνερ πετάχθηκε ο Σπίλερς και έγραψε το 0-2. Δείτε τα 2 γκολ πιο κάτω με την UEFA να του καταγράφει 2 ασίστ.