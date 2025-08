Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, επαίνεσε το νέο format του Champions League και δεν έκρυψε την ανυπομονησία του για το ματς που θέλει να δει την επόμενη σεζόν.

Η έναρξη της νέας σεζόν πλησιάζει με τις ομάδες να βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας τους για να παρουσιαστούν σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση γίνεται.

Πέραν των πρωταθλημάτων, άπαντες περιμένουν και την έναρξη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFΑ, από τις οποίες όλοι πήραν μία πρώτη «γεύση» μετά το νέο, ανανεωμένο format της περασμένης σεζόν.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζοάν Λαπόρτα, παραχώρησε συνέντευξη στο CNN, επαινώντας ακριβώς αυτό το νέο σύστημα του Champions League. Πιο συγκεκριμένα, ο Λαπόρτα εξέφρασε τη γνώμη του πως η καινούρια μορφή της διοργάνωσης βελτιώνει την εικόνα και το επίπεδο του τουρνουά, ενώ επίσης αποκάλυψε ποιο ματς ελπίζει να παρακολουθήσει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης μέσα στους επόμενους μήνες!

«Ελπίζουμε η Μπαρτσελόνα να αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν αυτή τη σεζόν για να δούμε ποια είναι καλύτερη! Είναι κρίμα που δεν καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε ο ένας τον άλλο στον περσινό τελικό ή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Laporta: "We hope to face Paris Saint-Germain this season so we can find out who is better." pic.twitter.com/V57EfIIfhx

"Everybody that likes football last season said that Barça and Paris Saint-Germain were the teams ... offering the best football of the world."



Barcelona president Joan Laporta tells CNN Sports' @AmandaDCNN he hopes to come up against PSG in the Champions League this season. pic.twitter.com/LjJP8TcYzK