Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συνεχάρη τον Ράσελ Μάρτιν μετά την νίκη της Ρέιντζερς επί του Παναθηναϊκού

Μετά την νίκη της Ρέιντζερς επί του Παναθηναϊκού με 2-0 για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον κατέβηκε στα αποδυτήρια και συνεχάρη τον Ράσελ Μάρτιν.

Ένας θρύλος του ποδοσφαίρου βρέθηκε στο «Άιμπροξ» και παρακολούθησε από τις εξέδρες την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρέιντζερς και τον Παναθηναϊκό, για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Αυτός δεν ήταν άλλος από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που είδε τους Πράσινους να υφίστανται ήττα με 2-0 εκτός έδρας.

Όπως αποκάλυψε ο προπονητής της Ρέιντζερς, Ράσελ Μάρτιν μετά το τέλος του αγώνα, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέβηκε στα αποδυτήρια και τού έδωσε συγχαρητήρια για τη σπουδαία νίκη της ομάδας, που την έφερε μία ανάσα από τον 3ο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο 83χρονος πρώην τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων είχε επισκεφθεί το προπονητικό κέντρο της σκωτσέζικης ομάδας την προηγούμενη εβδομάδα, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του στο «Άιμπροξ», όπου παρακολούθησε την αναμέτρηση μαζί με 50.000 φιλάθλους της Ρέιντζερς.

Sir Alex Ferguson spotted at Ibrox as Man Utd great shows support for new Rangers boss Russell Martin https://t.co/COKROCB2E1

💙 We were recently honoured to welcome Sir Alex Ferguson to Ibrox for his first-ever visit to the Rangers Museum. pic.twitter.com/khyWlPq48H