Ο Σίριλ Ντέσερς βρίσκεται στον πάγκο της Ρέιντζερς για τον πρώτο αγώνα με τον Παναθηναϊκό και εάν αγωνιστεί δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα προκριματικά διοργάνωσης της UEFA με άλλη ομάδα.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα της πρώτης αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Ρέιντζερς, για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, έγιναν γνωστές οι αρχικές ενδεκάδες των δυο ομάδων για τη «μάχη» του Ibrox.

Ενδιαφέρον στις επιλογές του Ράσελ Μάρτιν υπάρει και από πλευράς ΑΕΚ, καθώς ο βασικός στόχος για την ενίσχυση στο «9», Σίριλ Ντέσερς, βρίσκεται στον πάγκο. Εφόσον χρησιμοποιηθεί ο Νιγηριανός φορ στη διάρκεια του ματς δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής σε προκρματικούς αγώνες διοργανώσεων της UEFA με διαφορετική ομάδα, όμως θα μπορεί να παίξει κανονικά στη League Phase.

Οι Σκωτσέζοι θα ξεκινήσουν κόντρα στον Παναθηναϊκό σε διάταξη 4-3-3. Ο Μπάτλαντ θα είναι στην εστία, με τους Ταβερνιέ, Σουτάρ, Τζίγκα και Άαρονς μπροστά του, από τα δεξιά προς τα αριστερά.

Ο Ρόθγουελ θα είναι στο «6», με τους Ντιομάντε και Ράσκιν εσωτερικούς χαφ. Ντόγουελ - Κέρτις εξτρέμ και ο Ντανίλο Περέιρα στην κορυφή της επίθεσης.

