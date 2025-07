Την περσινή σεζόν, ο Παναθηναϊκός έκανε άλματα στο UEFA ranking και, με αφετηρία το εμπόδιο της Ρέιντζερς, καλείται να τα επαναλάβει φέτος.

Το ευρωπαϊκό προφίλ που έχτιζε για χρόνια ο Παναθηναϊκός «γκρεμίστηκε» με την πενταετή απουσία του από τις διοργανώσεις της UEFA, με αποτέλεσμα τα τελευταία καλοκαίρια οι «πράσινοι» να καλούνται να κάνουν συνεχώς υπερβάσεις. Κάτι που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, καταφέρνουν...

Πρόπερσι ήταν η μεγάλη πρόκριση επί της Μαρσέιγ, πέρυσι αυτή με τον Άγιαξ μπορεί να χάθηκε στα πέναλτι, αλλά το «τριφύλλι» αμέσως μετά κατάφερε να ολοκληρώσει μία άλλη κόντρα στη Λανς, φτιάχνοντας και πάλι τη βαθμολογία του στο ranking της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στο σημείο να είναι εκτός του σχετικού πίνακα, καθώς εκεί μετρώνται τα πέντε τελευταία χρόνια. Όσα δηλαδή έλειπαν οι «πράσινοι» λόγω της ποινής που τους είχε επιβληθεί για το χρέος στον Ματίας Βέμερ.

Με μικρά, αλλά ανοδικά βήματα, η ομάδα του «τριφυλλιού» άρχισε να χτίζει και πάλι τη βαθμολογία της. Τη σεζόν 2022-23 πήρε μόλις 2.000 βαθμούς, την επόμενη ανέβηκε στους 3.000, ενώ πέρυσι μάζεψε 11.000, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βρίσκεται στην 90ή θέση, έχοντας συνολικά 18.500, καθώς έχει σίγουρους άλλους 2.500 από φέτος.

Φυσικά, τα παραπάνω μόνο κολακευτικά δεν είναι για μία ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, ειδικά με την ιστορία που είχε στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου τα δεδομένα άλλαξαν και οι «πράσινοι» καλούνται να βάλουν τις βάσεις προκειμένου να ανέβουν ψηλά.

Το πρώτο βήμα που χρειάζεται να κάνουν προκειμένου να τα καταφέρουν είναι να φτιάξουν την ειδική βαθμολογία τους, κάτι το οποίο γίνεται μόνο μέσω επιτυχιών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Κόντρα στη Μαρσέιγ, τη Λανς, ακόμα και με τον Άγιαξ, που η πρόκριση χάθηκε μετά από 34 πέναλτι, το «τριφύλλι» έδειξε ότι μπορεί να τα καταφέρει και να προκριθεί επί της Ρέιντζερς.

Κάτι που θα του εξασφαλίσει τη συμμετοχή στο League Stage ευρωπαϊκής διοργάνωσης, ό,τι και αν γίνει στη συνέχεια — είτε καταφέρει την τεράστια υπέρβαση της πρόκρισης σε αυτό του Champions League, είτε του Europa League.

