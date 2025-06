Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, οι Καταλανοί αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο Champions League της νέας σεζόν, ενώ με κυρώσεις κινδυνεύουν επίσης Τσέλσι και Άστον Βίλα.

«Φωτιά» από το πουθενά ξέσπασε στις τάξεις της Μπαρτσελόνα, αναφορικά με τη συμμετοχή της ομάδας στο Champions League της νέας αγωνιστικής περιόδου (2025-2026). Όπως αναφέρει δημοσίευμα των Times, οι πρωταθλητές Ισπανίας παραβίασαν για 2η συνεχόμενη χρονιά οικονομικούς κανονισμούς της UEFA και βρίσκονται υπό τον κίνδυνο κυρώσεων.

Μια περίπτωση είναι η δήλωση μικρότερου σε αριθμό ρόστερ στη διοργάνωση, άρα περιορισμός στην επιλογή ποδοσφαιριστών για τον Χάνσι Φλικ, ενώ μια άλλη πιθανή τιμωρία είναι η αφαίρεση βαθμών στη League Phase. Ωστόσο, το ρεπορτάζ τονίζει πως από τη στιγμή που πρόκειται για δεύτερη παραβίαση σε ισάριθμα χρόνια, τότε οι «μπλαουγκράνα» κινδυνεύουν με αυστηρότερες ποινές.

«Το CFCB (Συμβούλιο Οικονομικού Ελέγχου Συλλόγων) υπογραμμίζει ότι μια παρόμοια παραβίαση από τον σύλλογο στη διαδικασία παρακολούθησης για τη σεζόν 2023-24 θα συνιστούσε περίπτωση επαναλαμβανόμενης παράβασης και θα εξεταστεί ένα αυστηρότερο πειθαρχικό μέτρο για την Μπαρτσελόνα», αναφέρει η απόφαση του CAS, ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως τιμωρίες ίσως επιβληθούν σε Τσέλσι και Άστον Βίλα για παρόμοιους λόγους.

