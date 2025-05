Ετοιμοπόλεμοι φάνηκαν οι Λαουάρο Μαρτίνες και Μπεντζαμίν Παβάρ, οι οποίοι προπονήθηκαν κανονικά στην Ίντερ ενόψει της ρεβάνς απέναντι στη Μπαρτσελόνα στο Μιλάνο.

Χαμόγελα στην Ίντερ, λίγες μόλις ώρες πριν από τη ρεβάνς κόντρα στη Μπαρτσελόνα για τα ημιτελικά του Champions League.

Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, ο Λαουτάρο Μαρτίνες έδωσε κανονικά το παρών στην ομαδική προπόνηση των Νερατζούρι και αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ιταλών για την παρουσία τους απέναντι στους Μπλαουγκράνα.

Μαζί του και ο αμυντικός των Νερατζούρι, Μπεντζαμίν Παβάρ, που έλειψε από το πρώτο παιχνίδι της Βαρκελώνης, το οποίο έληξε ισόπαλο με το χορταστικό 3-3.

Πρόκειται για δυο πολύ μεγάλες επιστροφές για την Ίντερ ενόψει του αγώνα της χρονιάς για τους Ιταλούς, οι οποίοι ευελπιστούν πως οι δυο τους θα έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα σε ικανοποιητικό βαθμό ώστε να είναι διαθέσιμοι απέναντι στο σύνολο του Χάνσι Φλικ για τη ρεβάνς του «Τζουζέπε Μεάτσα».

🚨⚫️🔵 Lautaro Martínez and Benjamin Pavard are both back in initial team training ahead of Inter-Barcelona. pic.twitter.com/T2nm51iMqp