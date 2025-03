Την έναρξη έρευνας για πιθανή παραβίαση Πειθαρχικού Κανονισμού από τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης για τους πανηγυρισμούς μετά τη νίκη επί της Ατλέτικο στο Champions League ανακοίνωσε η UEFA.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν, η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε μία μεγάλη πρόκριση επί της Ατλέτικο μέσα στο «Μετροπολιτάνο» περνώντας στους «8» του Champions League.

Οι παίκτες της Βασίλισσας, μετά τη λήξη του Μαδριλένικου ντέρμπι, πανηγύρισαν έξαλλα για την πρόκριση, ωστόσο τέσσερις από αυτούς θα ερευνηθούν από την UEFA για πιθανή παραβίαση του Πειθαρχικού Κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα οι χειρονομίες των Ρούντιγκερ, Θεμπάγιος, Βινίσιους και Μπαπέ ανάγκασαν την UEFA να ανοίξει σχετική έρευνα, ενώ την περασμένη εβδομάδα η Ατλέτικο από την πλευρά της είχε υποβάλει γραπτή καταγγελία κατά της συμπεριφοράς των ποδοσφαιριστών της αντιπάλου της.

Στο επόμενο διάστημα ο ανακριτής θα συγκεντρώσει πληροφορίες για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Θυμίζουμε ότι ο Γερμανός αμυντικός είχε βάλει χαρακτηριστικά το χέρι του στο λαιμό απευθυνόμενος προς τους φιλάθλους της Ατλέτικο, ενώ οι Θεμπάγιος και Βινίσιους είχαν έρθει σε αντιπαράθεση με τον κόσμο στις κερκίδες πριν και μετά το τέλος του ματς.

