Λουίς Ενρίκε: «Το πρώτο παιχνίδι ανήκε στον Άλισον και το δεύτερο στον Ντοναρούμα»

Με την Παρί Σεν Ζερμέν να προκρίνεται στους «8» του Champions League, ο Λουίς Ενρίκε δεν έρκυψε την ικανοποίησή του, δηλώνοντας ότι αυτή η πρόκριση είναι μόλις η αρχή για τους Παριζιάνους.

Η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε μια επική πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας 4-1 στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι απέναντι στη Λίβερπουλ. Ο Λουίς Ενρίκε, μετά την τεράστια επιτυχία, δήλωσε ότι αυτή η πρόκριση είναι μόνο η αρχή!

«Είμαι χαρούμενος και πραγματικά ικανοποιημένος με την απόδοσή μας. Αν και οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες θα μπορούσε να προκριθεί, πιστεύω ότι το αξίζαμε λίγο περισσότερο, ειδικά μετά το πρώτο παιχνίδι», είπε αρχικά ο τεχνικός των Παριζιάνων.

Στην συνέχεια ο Ισπανός αναφέρθηκε και στην καθοριστική εμφάνιση του Ντοναρούμα στα πέναλτι, καθώς νίκησε τους Νούνιες, Τζόουνς: «Το πρώτο παιχνίδι ανήκε στον Άλισον, το δεύτερο στον Ντοναρούμα. Σήμερα, ο Ντοναρούμα ήταν υπέροχος και απέδειξε γιατί είναι κορυφαίος. Σήμερα δείξαμε τι είδους ομάδα είμαστε. Έχουμε μεγάλη δύναμη χαρακτήρα και προσωπικότητα. Παίζουμε το ποδόσφαιρό μας, ό,τι κι αν συμβαίνει γύρω μας».

Τέλος, ο Ενρίκε τόνισε ότι αυτή η πρόκριση είναι μόνον η αρχή, δηλώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για την ομάδα. Δεν ξέρω τι να πω. Κάναμε μια κορυφαία εμφάνιση και αυτή είναι μόνο η αρχή».

Luis Enrique: “This is just the beginning”.

“Our mentality is to be better. We showed our strong personality, our character, and we will play our brand of football no matter what pitch we’re on”.



