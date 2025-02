Μέσι, Σουάρες και Ανρί «σόκαραν» πελάτες σε... σαφάρι μαγαζιών για αγώνα Champions League (vid)

Παίρνοντας μέρος σε διαφημιστικό σποτ, οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες, Τιερί Ανρί και Αλέξια Πουτέγιας αιφνιδίασαν τους πελάτες στα μαγαζιά που επισκέφθηκαν αναζητώντας μία οθόνη και... πατατάκια για να δουν Champions League!

Τι συμβαίνει όταν τέσσερις αστέρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κάνουν εντελώς ξαφνικά την εμφάνισή τους σε μπαρ του Μαϊάμι και της Βαρκελώνης ψάχνοντας το κατάλληλο μέρος για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα Champions League;

Αφήνουν άπαντες σοκαρισμένους, όπως ακριβώς έγινε στο διαφημιστικό σποτ της γνωστής εταιρείας «Lay's». Χωρισμένοι σε... ζευγάρια ο Λιονέλ Μέσι με τον Λουίς Σουάρες και ο Τιερί Ανρί με την Αλέξια Πουτέγιας επισκέφθηκαν διάφορα μπαρ σε Μαϊάμι και Βαρκελώνη, αντίστοιχα, με τον κόσμο να μένει άναυδος, με το βλέμμα έκπληκτο και το στόμα ανοιχτό αντικρίζοντας τέσσερις legends του Champions League, αλλά και του Champions League Γυναικών.

Βέβαια, η αναζήτηση δεν περιλαμβάνει μόνο την εύρεση οθόνης για να παρακολουθήσουν την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και την κατανάλωση των «Lay's», προκειμένου να διαπιστώσουν εάν έχουν βρει το πλέον κατάλληλο μέρος για να καθίσουν! Αν η απάντηση ήταν αρνητική, οι τέσσερίς τους συνέχιζαν την έρευνα στερώντας από τους οπαδούς την ευκαιρία να δουν μαζί με τους αγαπημένους τους θρύλους έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Update: Four football legends looking for a bar in Barcelona and Miami to watch the @championsleague. Fans were in shock 🫨 #ad pic.twitter.com/M15jimtf2b