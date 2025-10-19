Στο 75' ο Άρης ισοφάρισε τον Παναθηναϊκό με γκολ του Τάσου Δώνη. Έχει ευθύνη στο τέρμα ο Ντραγκόφσκι.

Ο Άρης στο 75' έφερε το ματς με τον Παναθηναϊκό στο 1-1.

Ο Γιαννιώτας από δεξιά γύρισε στο ύψος του πέναλτι και ο Τάσος Δώνης με δεξί πλασέ νίκησε τον Ντραγκόφσκι, ο οποίος έχει ευθύνη, αφού η μπάλα πέρασε κάτω από το σώμα του κι ενώ φαινόταν αρχικά να έχει μπλοκάρει εύκολα.

Ο 29χρονος (29/8/96) Έλληνας επιθετικός του Άρη, όσο κι αν φαίνεται περίεργο έκανε το ντεμπούτο του στη Stoiximan Super League και φυσικά αυτό είναι το πρώτο του γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα!

Ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, φώναξε για φάουλ στην αρχή της φάσης του Φαντιγκά στον Τσέριν, αλλά ο Τσβάιερ έδειξε σέντρα, αφού δεν δέχθηκε και κάποια ειδοποίηση από το VAR και τους Περλ, Τζήλο.

Το σκορ να θυμίσουμε ότι είχε ανοίξει στο 3' για το τριφύλλι ο Κάρολ Σφιντέρσκι σ' εξαιρετική πάσα του Καλάμπρια. Αυτό ήταν το τρίτο γκολ του 28χρονου Πολωνού φορ επί του Άρη.

Και τα τρία γκολ τα έχει πετύχει στο «Κλ. Βικελίδης», αλλά τα δύο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ.