Δείτε τις ενδεκάδες του μεγάλου ματς ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μάντσεστερ Σίτι για τα play-offs του Champions League.

Χαμόγελα στη Ρεάλ Μαδρίτης και... προβληματισμός στη Μάντσεστερ Σίτι λίγο πριν τη μεταξύ τους «μονομαχία» για τα play-offs του Champions League (19/02 - 22:00). Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πήρε την απόφαση να παρατάξει την ομάδα του χωρίς τον Έρλινγκ Χάαλαντ στην αρχική ενδεκάδα. Ο Νορβηγός έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τη Νιούκαστλ μετά από ένα χτύπημα στο γόνατο και φαίνεται πως αυτό ήταν αρκετό να τον κρατήσει στον πάγκο στο «Μπερναμπέου». Πιθανότατα βέβαια να περάσει στο ματς ως αλλαγή. Ο Ομάρ Μαρμούς είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει στην κορυφή.

Your City team to take on Real Madrid 🩵



XI | Ederson, Khusanov, Stones, Dias (C), Gvardiol, Nico, Gundogan, Bernardo, Foden, Savinho, Marmoush



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Ake, Kovacic, Haaland, Grealish, Doku, De Bruyne, Nunes, Lewis, McAtee#ManCity | #UCL pic.twitter.com/qn1W7ZBZyz