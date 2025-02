Με γκολ του Αλφόνσο Ντέιβις στην τελευταία φάση του αγώνα, η Μπάγερν Μονάχου… πήρε εντός έδρας ισοπαλία από την συγκινητική Σέλτικ (1-1) και απέφυγε την παράταση, παίρνοντας με πολλά ζόρια το εισιτήριο για τους «16» του Champions League.

Ήταν το απόλυτο φαβορί του ζευγαριού και έγινε ακόμα περισσότερο με τη νίκη της στην Γλασκόβη στο πρώτο παιχνίδι. Στην ρεβάνς, όμως, η Μπάγερν Μονάχου τα… χρειάστηκε κόντρα στην Σέλτικ, ισοφάρισε στην τελευταία φάση του αγώνα (1-1) και απέφυγε το ενδεχόμενο μιας πολύ επικίνδυνης παράτασης, παίρνοντας με… αίμα και ιδρώτα την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Οι Βαυαροί είχαν την κατοχή της μπάλας και τις περισσότερες τελικές, αλλά οι Σκωτσέζοι ήταν αυτοί που άγγιξαν πρώτοι το γκολ, με τον Νίκολας Κουν να νικάει τον Μάνουελ Νόιερ σε τετ – α – τετ, με τον Ραφαέλ Γκερέιρο να διώχνει την μπάλα πάνω στην γραμμή.

Η Μπάγερν αντέδρασε, αλλά απείλησε πραγματικά μόνο στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν ένα σουτ του Χάρι Κέιν μέσα από την περιοχή σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κάσπερ Σμάιχελ, στην μεγαλύτερη βαυαρική ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άγγλος επιθετικός, αμφίβολος πριν από τον αγώνα λόγω ενοχλήσεων, αποχώρησε προληπτικά στην ανάπαυλα.

Η Σέλτικ, η οποία ήταν πολύ ανταγωνιστική και στο πρώτο ματς, γλίτωσε το γκολ σε τετ – α – τετ του Λέον Γκορέτσκα που απέτρεψε ο Σμάιχελ και, μάλιστα, κατάφερε να ανοίξει το σκορ, με τον άλλοτε παίκτη των φυτωρίων της Μπάγερν, Κουν, να νικάει τον Νόιερ με συρτό σουτ ύστερα από λάθος του Κιμ Μιν Τζάε (63’).

Με αυτό το προβάδισμα, η ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς έστελνε το ζευγάρι στην παράταση, με την Μπάγερν να πιέζει ασφυκτικά και να λυτρώνεται στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σέντρα του (κορυφαίου των γηπεδούχων) Μάικλ Ολίσε, κεφαλιά του Γκορέτσκα, απόκρουση του Σμάιχελ και ο Αλφόνσο Ντέιβις, από κοντά, σπρώχνει την μπάλα στο βάθος της εστίας και γλιτώνει την ομάδα του από ένα έξτρα ημίωρο με πολλές παγίδες.

