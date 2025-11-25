Έσπασε το ρόδι η Μπενφίκα που πέρασε από την έδρα του Άγιαξ (0-2) με βασικό τον Βαγγέλη Παυλίδη. «Σόκαρε» τη Γαλατάσαραϊ η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (0-1).

Την πρώτη της νίκη στη League Phase του φετινού Champions League πανηγύρισε η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. Οι Αετοί επικράτησαν 2-0 του Άγιαξ, μέσα στην Ολλανδία και άφησαν τον Αίαντα στην... μοναξιά, καθώς πλέον είναι η μόνη ομάδα που μετράει μόνο ήττες στην διοργάνωση.

Η Μπενφίκα είχε τον πρώτο λόγο σε ένα α' ημίχρονο με λίγες κλασικές ευκαιρίες. Σε μία από αυτές, μόλις στο 6ο λεπτό, πήρε το προβάδισμα με τον Νταλ που με μία «οβίδα» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Άγιαξ για το 0-1. Ο Παυλίδης, που ξεκίνησε βασικός, είχε μία καλή στιγμή στο 15', το σουτ του όμως κατέληξε άουτ. Ο Άγιαξ ανέβασε την απόδοσή του στο β' μέρος χάνοντας δύο πολύ καλές ευκαιρίες στα πρώτα λεπτά. Στο 50' Τρούμπιν απέκρουσε το σουτ του Μπουνίντα, ενώ στο 53' ο Κλάασεν από κοντά αστόχησε απελπιστικά. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 90' ο Μπαρέιρο μετά την υπέροχη κάθετη του Άουρσνες.

Η Ουνιόν... πάγωσε τη Γαλατά

H Ουνιόν έβαλε... φρένο στην τρελή πορεία της Γαλατά, αφού επικράτησε 1-0 στην Κωνσταντινούπολη. Ετσι, οι Βέλγοι δεν έδωσαν τη χαρά στους Τούρκους να πετύχουν καρέ διαδοχικών νικών για πρώτη φορά στην ιστορία τους στο θεσμό. Η Ουνιόν έφτασε στην 18η θέση με τη δεύτερή της νίκη. Το θέαμα δεν ήταν ελκυστικό, με τη Γαλατά να έχει τον έλεγχο, αλλά όχι και την ουσία. Οι Τούρκοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και είχαν το πρώτο καλό σουτ στο 12' με τον Γιλμάζ. Στο 29' ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τη Γαλατά, όταν η προσπάθεια του Γκάμπριελ Σαρα σταμάτησε στο δοκάρι. Η Ουνιόν αντέδρασε και στο δοκάρι απάντησε με τον ίδιο τρόπο, όταν η κεφαλιά του Σέικς βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Στο 58ο λεπτό έγινε η φάση που σημάδεψε το ματς, όταν ο Ντέιβιντ με υπέροχο τελείωμα διαμόρφωσε το 1-0. Η Γαλατά προσπάθησε να ισοφαρίσει, αλλά η Ουνιόν κράτησε μέχρι το τέλος. Στο 89΄ οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ουνιάι