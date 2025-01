Ελληνικό χρώμα στο Champions League, με τους Κώστα Τσιμίκα, Μπάμπη Λυκογιάννη, Χρήστο Τζόλη, Κυριάκο Σαββίδη και Βαγγέλη Παυλίδη να παίρνουν φανέλα βασικού για τις ομάδες τους.

Ούτε ένας, ούτε δυο, αλλά πέντε θα είναι απόψε οι εκπρόσωποι της Ελλάδας στο Champions League. Όλοι τους μάλιστα δηλώνουν... ετοιμοπόλεμοι και θα βρεθούν στο βασικό σχήμα των ομάδων τους στις μεγάλες αναμετρήσεις για την 7η αγωνιστική της κορυφαίας διοργάνωσης.

Ο λόγος φυσικά για τους Κώστα Τσιμίκα, Μπάμπη Λυκογιάννη, Χρήστο Τζόλη, Κυριάκο Σαββίδη και Βαγγέλη Παυλίδη που κέρδισαν μια θέση στην ενδεκάδα των ομάδων τους.

Συγκεκριμένα ο Τσιμίκας θα βρεθεί το αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ για τον αγώνα κόντρα στη Λιλ, ο Λυκογιάννης στην ίδια θέση για το ματς της Μπολόνια απέναντι στη Ντόρτμουντ, ενώ στη μεσαία γραμμή της Σλόβαν Μπρατισλάβας δεσπόζει το όνομα του Κυριάκου Σαββίδη που θα αναμετρηθεί με τους παίκτες της Στουτγκάρδης.

Από εκεί και πέρα στην επιθετική γραμμή ο Χρήστος Τζόλης αναμενόμενα ξεκινάει βασικός για τη Μπριζ κόντρα στη Γιουβέντους, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει δύσκολη αποστολή ως ο φορ της Μπενφίκα απέναντι στη Μπαρτσελόνα των αστέρων.

