Τσάμπι Αλόνσο: «Έχω μοναδική σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον»

Ο Τσάμπι Αλόνσο σχολίασε τις φήμες που τον θέλουν να αναλαμβάνει τη Ρεάλ, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση του με την ομάδα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο, προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, ρωτήθηκε για τις φήμες που τον συνδέουν με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει πιθανών αλλαγών στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Παρόλο που το όνομά του ακούγεται έντονα, ο ίδιος παραμένει συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του με τη γερμανική ομάδα, αποφεύγοντας να ανοίξει συζήτηση για το μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα ο 43χρονος τεχνικός δήλωσε: «Δεν μπορώ να πω τίποτα. Είμαστε στη μέση της σεζόν και είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα μου. Η σχέση μου με τη Ρεάλ Μαδρίτης είναι μοναδική, και τα χρόνια μου στο "Μπερναμπέου" ήταν αξέχαστα. Ο δεσμός μου με αυτή την ομάδα είναι ισχυρός, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον».

Να θυμίσουμε πως ο Αλόνσο έχει συμβόλαιό με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν έως το καλοκαίρι του 2026.

🚨 Xabi Alonso: “Already questions on Real Madrid?! [laughs] Time goes by but the affection remains”.



“Our bond is very strong, that is clear but my total focus is on Bayer Leverkusen now, that’s in my mind”. pic.twitter.com/QsLOTW18PA