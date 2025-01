Πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029 θα είναι ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος επανεξελέγη στην εκλογική διαδικασία του συλλόγου.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ επανεξελέγη πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το 2029! Ο Πέρεθ ήταν ο μοναδικός υποψήφιος στην εκλογική διαδικασία που ξεκίνησε στις 7 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος με επίσημη ανακοίνωσή του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Πέρεθ (2000-2006, 2009-σήμερα), ο σύλλογος έχει κατακτήσει 65 τίτλους, 37 στο ποδοσφαιρικό τμήμα και 28 στο μπασκετικό, μεταξύ των οποίων 7 Champions League και 3 EuroLeague. Τον Μάρτιο που θα κλείσει τα 78 του έτη, ο Πέρεθ θα γίνει ο μακροβιότερος πρόεδρος στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης. Πρακτικά, από την αρχή της δεύτερης θητείας του το 2009, θα συμπληρώσει μία 20ετία ως πρόεδρος της Βασίλισσας.

🚨⚪️ Official: Florentino Pérez has been re-elected as Real Madrid president until 2029. pic.twitter.com/ilZobiusFT