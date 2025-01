Κάρλο Αντσελότι: «Δεν φεύγω από τη Ρεάλ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, θα φύγω μαζί με τον Πέρεθ»

Ο Κάρλο Αντσελότι μέσω της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, σχολίασε όλα όσα ακούγονται για την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ισπανικό «Onda Cero» έριξε «βόμβα» αποχώρησης του Κάρλο Αντσελότι από τη Ρεάλ Μαδρίτης μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, φήμη η οποία κυκλοφορεί έντονα μετά τα τελευταία απογοητευτικά αποτελέσματα της Βασίλισσας σε πρωτάθλημα και Super Cup.

Οι Μαδριλένοι ετοιμάζονται να υποδεχθούν τη Σάλτσμπουργκ στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (22/1,22:00) για το Champions League και να ανατρέψουν τη δυσμενή αυτή κατάσταση, με τον Ιταλό τεχνικό να θέλει μόνο τη νίκη προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει για την παραμονή του.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν φάνηκε ιδιαίτερα ανήσυχος για το μέλλον του στη Βασίλισσα, αντιθέτως δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πριν το ευρωπαϊκό τους ματς ότι νιώθει ασφαλής εκεί.

«Δεν έχω αποφασίσει να φύγω από τη Ρεάλ, ελπίζω να μείνω για ακόμα τέσσερα χρόνια, το ίδιο και ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, ώστε να αποχωρήσουμε και οι δύο μαζί το 2029. Αισθάνομαι ότι με αγαπούν όλοι εδώ, οι παίκτες και το προσωπικό», ανέφερε ο προπονητής των Μερένγκες βάζοντας τέλος στα σχετικά δημοσιεύματα.

🚨🚨 Carlo Ancelotti: “I want to be very clear: I will NEVER decide when I have to leave Real Madrid, it’s not myself deciding”.



“It will NEVER be myself deciding when to leave Real Madrid”. pic.twitter.com/bRw9X91a3Y