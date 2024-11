Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει πάρει την απόφαση να αφήσει τη Λεβερκούζεν το ερχόμενο καλοκαίρι και γερμανικό δημοσίευμα επιβεβαιώνει πως οδεύει προς Μαδρίτη για να διαδεχθεί τον Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ!

Το περασμένο καλοκαίρι η Λεβερκούζεν κατάφερε να κρατήσει στις τάξεις της τον «αρχιτέκτονα» του αήττητου νταμπλ, Τσάμπι Αλόνσο ο οποίος ήταν περιζήτητος από τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ. Οι ιθύνοντες της Μπάγερ, όμως, αρχίζουν σιγά-σιγά να ζυμώνουν την ιδέα ότι οι δρόμοι των δύο πλευρών θα χωρίσουν το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς ο Ισπανός τεχνικός φέρεται αποφασισμένος να αφήσει τη Γερμανία για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο άλλοτε παίκτης των Μερένγκες θεωρείτο εδώ και καιρό ο «εκλεκτός» της πρωταθλήτριας Ευρώπης αλλά και το φαβορί για να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία και σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα οι δύο πλευρές πρόκειται να συνεργαστούν από το καλοκαίρι του 2025, έναν χρόνο δηλαδή πριν την εκπνοή του συμβολαίου τόσο του ίδιου, όσο και του Κάρλο Αντσελότι στη Ρεάλ.

Όπως επιβεβαίωσε μέσω twitter ο έγκυρος ρεπόρτερ του γερμανικού «Sky Sports», Φλόριαν Πλέτεμπεργκ, ο Αλόνσο αναμένεται να διαδεχθεί τον Ιταλό coach στη Βασίλισσα στο τέλος της περιόδου, αφήνοντας έτσι στα κρύα του λουτρού τις Μάντσεστερ Σίτι και Μπάγερν Μονάχου που υπό προϋποθέσεις θα κινούνταν για την απόκτησή του, αν και προς το παρόν δεν υπάρξει ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον ούτε του Πεπ Γκουαρδιόλα ούτε του Βενσάν Κομπανί αντίστοιχα.

🚨👑 Manchester City have shown concrete interest in Xabi #Alonso should Pep Guardiola leave #MCFC in summer!



However, Bayer 04 Leverkusen believe that Alonso will move to Real Madrid, who are currently the favorites to sign him next summer. Alonso is the preferred candidate to… pic.twitter.com/XXO6jw33Wi