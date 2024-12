Το στατιστικό που καταδεικνύει με το πιο σαφή τρόπο την αγωνιστική κρίση που βιώνει η Μάντσεστερ Σίτι.

Η νέα ήττα που γνώρισε χθες η Μάντσεστερ Σίτι από την Γιουβέντους στην Ιταλία με 2-0 για την 6η αγωνιστική του League Stage του Champions League επέκτεινε το αρνητικό σερί των «πολιτών», που μετρούν μόλις μία νίκη στους τελευταίους δέκα αγώνες τους σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα βιώνει μία δύσκολη περίοδο που δεν έχει προηγούμενο στην προπονητική καριέρα του Καταλανού τεχνικού και δυσκολεύεται ιδιαίτερα να βγει από αυτό. Οι αιτίες για την κατάσταση αυτή είναι πολλές, οι δύο σημαντικότερες εξ' αυτών, από τις οποίες πηγάζουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, είναι οι τραυματισμοί και η κακή ψυχολογία.

Για να καταλάβει κανείς το πόσο σοκαριστικά είναι όλα αυτά που βιώνει η Μάντσεστερ Σίτι στο διάστημα αυτό, μπορεί απλώς δει το ακόλουθο στατιστικό της OPTA. Οι «πολίτες» είναι η ομάδα που έχει δεχθεί τα περισσότερα γκολ σε όλες τις διοργανώσεις από τις αρχές του Νοεμβρίου στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα.

Συνολικά στο διάστημα αυτό έχουν δώσει εννέα παιχνίδια στα οποία έχουν καταφέρει να δεχθούν 21 τέρματα, περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα των λιγκών αυτών. Με μία απλή διαίρεση μπορεί να δει κανείς πως η Σίτι έχει φτάσει να δέχεται 2,33 γκολ ανά αγώνα.

21 - Since the start of November, Manchester City have conceded more goals across all competitions than any other team from Europe's big five leagues (21 in nine games). Glitch. pic.twitter.com/fAtI2enYq2