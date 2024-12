Η πικρή ήττα από την Γιουβέντους συνοδεύτηκε από ένα σημαντικό ρεκόρ για τον Μπερνάρντο Σίλβα, αφού έγινε ο πρώτος σε συμμετοχές για την Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League.

Η Μάντσεστερ Σίτι υπέστη ακόμη μία ήττα, αυτή τη φορά από την Γιουβέντους στην Ιταλία με 2-0 για την 6η αγωνιστική του League Stage του Champions League. Οι «πολίτες» συνέχισαν έτσι το εφιαλτικό αρνητικό σερί τους, στο οποίο έχουν μόλις μία νίκη στα τελευταία δέκα ματς.

Μέσα στην αρνητική αυτή ατμόσφαιρα που υπήρξε χθες, ο Μπερνάρντο Σίλβα έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας του, αφού έγινε ο παίκτης που έχει αγωνιστεί τις περισσότερες φορές με την φανέλα της στο Champions League φτάνοντας τις 74 συμμετοχές.

74 - Bernardo Silva is now Manchester City's all-time appearance holder in the UEFA Champions League, with tonight being his 74th game for the club in the competition. Legend. pic.twitter.com/SlnIxTQNHM