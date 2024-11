Για πρώτη φορά μετά το 2009 η Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη δύο τόσο βαριές σερί ήττες στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να έσωσε την παρτίδα με την Μπορούσια Ντόρτμουντ χάρη σε μια επική ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κόντρα στη Μίλαν δεν κατάφερε να κρύψει και πάλι τα προβλήματά της κάτω από το χαλί.

Οι Μερένγκες γνώρισαν βαριά ήττα με 3-1 από τους Ροσονέρι στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και κόλλησαν στη μέση της κατάταξης του Champions League, αν και το πιο ηχηρό «καμπανάκι» δεν ήταν τόσο το αποτέλεσμα αλλά η εικόνα που έδειξαν οι πρωταθλητές Ευρώπης, με τον Κάρλο Αντσελότι να παραδέχεται τον... κατήφορο που έχει πάρει η ομάδα του τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκτός των άλλων, η ήττα αυτή αποτέλεσε δεύτερο σερί «χαστούκι» για τους φίλους των Μαδριλένων μέσα στο «σπίτι» τους, καθώς ακολούθησε της συντριβής που υπέστη η Ρεάλ στο Clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 4-0. Γυρίζοντας έτσι τον χρόνο 15 χρόνια πίσω, στην τελευταία φορά δηλαδή μέχρι σήμερα που η Ρεάλ γνώρισε δύο σερί ήττες στο «Μπερναμπέου» δεχόμενη τουλάχιστον τρία τέρματα ανά ματς.

Όπως και φέτος έτσι και τον Μάιο του 2009, οι Μερένγκες γνώρισαν διασυρμό από τους Μπλαουγκράνα (2-6) και την επόμενη αγωνιστική δεν μπόρεσαν να σηκώσουν κεφάλι χάνοντας και από τη Μαγιόρκα εντός έδρας (1-3).

