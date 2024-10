Ο εκδότης της «Εquipe», αλλά και οι κανονισμοί της UEFA δίνουν απαντήσεις για την επιλογή του Ρόδρι αντί του Βινίσιους στην απονομή της Χρυσής Μπάλας, με τον παράγοντα του fair play να αποδεικνύεται καθοριστικός για την τελική απόφαση.

Η Ρεάλ Μαδρίτης «έλαμψε» δια της απουσίας της στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας. Η Βασίλισσα μποϊκόταρε το θεσμό και δεν ταξίδεψε στο Παρίσι, μόλις διέρρευσε το ότι ο Βινίσιους δεν θα αναδεικνυόταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της σεζόν. Πράγματι, ο Ρόδρι ήταν εκείνος που «στέφθηκε», γεγονος που ξεσήκωσε τους Μαδριλένους και τους υποστηρικτές τους, οι οποίοι ψάχνουν το «γιατί» πίσω από αυτήν την ανατροπή.

Ο αρχισυντάκτης της «Equipe», που σε συνεργασία με το France Football διοργανώνει κάθε χρόνο τα βραβεία, έδωσε τις απαντήσεις του σχετικά με την αποχή της Ρεάλ από την τελετή, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους που ο Βραζιλιάνος ήρθε δεύτερος στις ψήφους.

«Η παρουσία των Μπέλινγκχαμ και Καρβαχάλ στο top-5 επηρέασε την υποψηφιότητα του Βινίσιους, καθώς μαθηματικά τού αφαιρέθηκαν κάποιοι πόντοι λόγω του ότι όλοι αγωνίζονται στην ίδια ομάδα. Οι κριτές είχαν να διαλέξουν ανάμεσα σε τρεις και τέσσερις παίκτες από την ίδια ομάδα, επομένως οι ψήφοι μοιράστηκαν πράγμα που ευνόησε τον Ρόδρι», είπε ο εκδότης της γαλλικής εφημερίδας, που ήταν αυστηρή στις τοποθετήσεις της απέναντι στην απόφαση των Μαδριλένων να μην δώσουν το «παρών».

Πέραν της εξήγησης που έδωσε ο Γάλλος, υπάρχει το ενδεχόμενο του να έπαιξε ρόλο ένας κανονισμός τον οποίο έχει θέσει η ίδια η UEFA για την απονομή του βραβείου. Σύμφωνα με τα τρία κριτήρια που ισχύουν για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, η ατομική επίδοση του εκάστοτε υποψηφίου δεν είναι το μοναδικό πράγμα που παίζει ρόλο για την επιλογή του. Ο παράγοντας της συμπεριφοράς εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά και το αν κάποιος τηρεί τους κανόνες του fair play είναι το τρίτο πράγμα που λαμβάνεται υπόψη ώστε να πάρει κάποιος το βραβείο.

Το σενάριο που επικρατεί είναι το να «κόλλησε» ο Βινίσιους στον τρίτο και τελευταίο κανόνα της UEFA, λόγω κάποιων περιστατικών που τον «έκαψαν» την περασμένη σεζόν. Ένα παράδειγμα είναι εκείνο με τον Κίμιχ, κατά τη διάρκεια του Ρεάλ - Μπάγερν (9/5), όπου φάνηκε ο Βραζιλιάνος να είναι προκλητικός απέναντι στον παίκτη των Βαυαρών, πριν την εκτέλεση ενός πλαγίου.

This might be the reason Vinicius lost the Ballon d'Or



pic.twitter.com/OuY3ZcLY9n